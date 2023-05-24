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Карабах

Признав Карабах частью Азербайджана, власти Армении поставят его народ перед новым геноцидом – Высший Духовный Совет

Высший Духовный Совет Первопрестольного Святого Эчмиадзина заявляет, что «недальновидными шагами, признав Арцах [Нагорный Карабах – ред.] частью Азербайджана, власти Армении поставят народ Арцаха перед лицом нового геноцида и депатриации».

«Независимость Арцаха и территории Армении не подлежат переговорам», - говорится в принятом накануне Советом заявлении.

«Высший Духовный Совет считает предосудительными и неприемлемыми односторонние уступки под предлогом мира», — отмечают в Первопрестольном Св. Эчмиадзине.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе пресс-конференции 22 мая, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, в то же время он подчеркнул, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться посредством диалога Степанакерт-Баку.

Парламент Нагорного Карабаха счел неприемлемыми и недействительными заявления Никола Пашиняна, в которых, по выражению карабахских законодателей, «игнорируется суверенитет Арцаха, право народа Арцаха на самоопределение и факт его реализации».

Позже с посланием выступил и президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, в котором призвал власти Республики Армения воздержаться от каких-либо действий или заявлений о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

Высший Духовный Совет призывает власти отказаться, по их формулировке, от «пораженческого мышления и вытекающих из него деструктивных шагов» и найти «разумные и достойные решения для преодоления общенациональных вызовов».

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