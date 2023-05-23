Араик Арутюнян призывает власти Армении воздержаться от любых действий и заявлений о признании Карабаха частью Азербайджана

«Приветствуя заявление Национального собрания Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] относительно мыслей, озвученных премьер-министром РА Николом Пашиняном, подчеркиваю, что для нас неприемлемы любые заявления и документы, игнорирующие суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации», - в своем послании заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

«Арцах не был и не будет в составе Азербайджана, потому что такова воля нашего народа, у которого достаточно решимости бороться за свои права и интересы», - подчеркнул он, призвав карабахцев не отчаиваться.

По словам Арутюняна, Диаспора должна потребовать от правительств стран гражданства и правительства Республики Армения практических шагов в направлении гарантирования права Карабаха на самоопределение и безопасности.

Араик Арутюнян также обратился в властям Армении, призвав их воздержаться от любых действий и заявлений о признании Карабаха частью Азербайджана, придерживаясь обязательств, взятых на себя внутренними и международными документами, а также национальных чаяний и интересов.

«Есть четкие принципы и красные линии, нарушения которых мы считаем неприемлемыми и недопустимыми. И признание Арцаха частью Азербайджана – это одна из тех красных линий, которая, мы уверены, остается таковой для большинства армян», - подчеркнул он.

Парламент Нагорного Карабаха счел неприемлемыми и ничтожными заявления руководителя Армении, в которых, как выразились карабахские законодатели, «игнорируются суверенитет Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.], право нашего народа на самоопределение и факт его реализации». Спустя несколько часов после пресс-конференции Никола Пашиняна, вчера поздно вечером, было созвано внеочередное заседание Национального собрания Нагорного Карабаха, на котором провластные и оппозиционные депутаты единогласно приняли заявление. Помимо выражения готовности признать Карабах частью Азербайджана, глава правительства Армении вчера одновременно подчеркнул, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в рамках диалога Степанакерт-Баку.

Власти Российской Федерации и лично президента РФ Владимира Путина Араик Арутюнян призвал обеспечить выполнение обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, а власти и народ Азербайджана – положить конец политике ненависти и геноцида по отношению к народу Карабаха, быть готовыми искренне принять принцип равноправия народов и титул и права коренного армянского народа в отношении Карабаха.

Что касается внутренних проблем, то президент Нагорного Карабаха заявил, что не цепляется за должность и готов к сотрудничеству. «Тем не менее, я ни при каких обстоятельствах не допущу внутреннего разрушительного стремления к власти, попыток удовлетворения личных амбиций», - заявил он.

Одновременно он сообщил о прекращении всех обсуждений по проведению внеочередных президентских и парламентских выборов, а также обмена мнениями вокруг идеи проведения референдума доверия, предложенного в последние дни председателем Национального собрания Карабаха.