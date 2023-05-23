Ишхан Сагателян объявил о начале новой борьбы

После вчерашней готовности премьер-министра Никола Пашиняна признать Нагорный Карабах частью Азербайджана представитель Верховного органа Армянской национальной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Ишхан Сагателян сегодня заявил, что они начинают новую борьбу с целью отстранения власти.

Перечислив предстоящие армяно-азербайджанские переговоры: Москва, Кишинев, Брюссель, Гранада, Сагателян высказал мнение, что Пашинян, говоря о предстоящих переговорах с Алиевым, опубликовал не только дорожную карту, но и график сдачи Нагорного Карабаха и Армении. Последняя объявленная встреча лидеров запланирована на октябрь в испанской Гранаде.

«У армянского народа, всех политических сил Армении, неравнодушных граждан есть всего 5-6 месяцев, чтобы остановить процесс сдачи страны. Оппозиция также должна четко сформулировать свои шаги и действия и продолжить борьбу. А до тех пор, думаю, в ближайшие дни в Армении и Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.] должны быть акции протеста, по крайней мере, чтобы в этот момент показать, что любой подписанный им документ недействителен», - сказал он.

Сагателян заявил, что АРФД сделает все, чтобы обеспечить широкое национальное единство с целью предотвращения новой капитуляции. Он также говорил об уличной борьбе. Конкретные даты проведения акций он назвать отказался.

«Они не легитимны, они не выражают волю армянского народа, поэтому любые действия по избавлению от этих властей и спасению страны будут неповиновением, бунтом. Эта власть не оставляет другого выбора: либо нужно сдаться, либо бороться за Родину. Я не призываю к насильственным действиям, бунт - это неповиновение и священное право народа против власти, в руках которой народ попал в плен», - сказал он.

Представитель Республиканской партии Армении (РПА), руководитель оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян считает, что каждую секунду наносится вред двум армянским государствам. Он сказал, что они всегда присоединялись к антипашиняновским акциям и сейчас ведут обсуждения, но не раскрыл - с участием каких сил и вокруг какой программы. «Я не надеюсь, я знаю, что под давлением армян он уйдет в отставку», - сказал Мамиджанян.

В прошлом году движение «Сопротивление», сформированное парламентской оппозицией, после длительных уличных акций не смогло достичь заявленной главной цели - отставки премьер-министра Пашиняна. В то время как Ишхан Сагателян сегодня заявил, что они также проанализируют упущения предыдущих этапов борьбы, провластный депутат Артур Ованнисян, сославшись как раз на предыдущие попытки, сказал, что оппозиция исчерпала свои ресурсы.

«Никто не будет препятствовать свободному волеизъявлению кого бы то ни было. Просто наша просьба и призыв к данным кругам, чтобы они своими действиями вдруг не нанесли вред государственным интересам РА и интересам армян Нагорного Карабаха, потому что в этом случае противодействие их действиям с нашей стороны будет довольно жестким в рамках закона», - отметил он.

Большинство провластных депутатов парламента Армении сегодня отказались отвечать на вопросы журналистов. Исключение составил секретарь фракции правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян. Он назвал президента Азербайджана военным преступником, заявил, что Алиев не заслуживает доверия, и в то же время сказал, что необходимо сделать все для подписания армяно-азербайджанского договора во имя долгосрочного мира. В то время как оппозиция обвиняет власть в том, что она закрыла вопрос Карабаха, избрав путь его сдачи Азербайджану, провластный депутат утверждает, что шансы на самоопределение сейчас еще больше возрастают.

«В этой ситуации еще больше возможность реализации прав и безопасности народа Арцаха, и меньше риски вокруг международно признанных суверенных территорий Армении и вокруг народа Нагорного Карабаха в данном случае», - отметил он.

Ованнисян не захотел комментировать вчерашниерезкие заявления парламента Карабаха в адрес лидера Армении, лишь ограничился тем, что сказал, что не принимает их.

Разве они не получили власть, обманув народ, когда в ходе предвыборной кампании не сказали, чего ожидать, а в предвыборной программе написали, что видят окончательное урегулирование карабахского конфликта в виде полноценной реализацией права народа Карабаха на самоопределение?

В ответ на этот вопрос Артур Ованнисян сказал, что ситуация изменилась, но об этом они регулярно информируют людей. «Я хочу, чтобы мы снова зафиксировали наши возможные действия, наши действия состоят в следующем: обеспечить государственные границы суверенной международно признанной Республики Армения площадью 29 тысяч 800 квадратных километров и права и безопасность армянского народа, проживающего в Нагорном Карабахе».

В вопросе подписания мирного договора власти обещают быть честными с народом, тайно подписывать документ они не будут.

Предстоящие переговоры Пашинян-Алиев состоятся через два дня, на этот раз в Москве при посредничестве Владимира Путина. На вчерашней пресс-конференции премьер-министр Армении посчитал маловероятным подписание мирного договора через два дня.