Карабахским законодателям ответили второй и третий президенты Армении и два экс-президента Карабаха

Вчерашнее заявление премьер-министра Армении о том, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, вызвало новую волну критики в Армении и Нагорном Карабахе.

Спустя несколько часов после пресс-конференции Никола Пашиняна, вчера поздно вечером, было созвано внеочередное заседание Национального собрания Нагорного Карабаха, на котором провластные и оппозиционные депутаты единогласно приняли заявление, в котором назвали неприемлемыми и ничтожными заявления руководителя Армении, в которых, как выразились карабахские законодатели, «игнорируются суверенитет Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.], право нашего народа на самоопределение и факт его реализации».

Помимо выражения готовности признать Карабах частью Азербайджана, глава правительства Армении вчера одновременно подчеркнул, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в рамках диалога Степанакерт-Баку.

«О каких правах, безопасности и диалоге может идти речь, когда Азербайджан в течение 162 дней незаконно держит Арцах в полной блокаде?» - заявил председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян.

Даже в правящей партии Карабаха назвали премьер-министра Армении «капитулянтом». Однако в ходе продлившегося около получаса заседания законодатели Карабаха так и не дали четкого ответа на вопрос, какие конкретные шаги должно предпринять правительство Армении в этой ситуации. Депутаты ограничились лишь заявлениями с критикой Пашиняна.

Руководитель правящей фракции «Свободная Родина» парламента Нагорного Карабаха Артур Арутюнян сказал, что заявления властей Армении о признании Карабаха частью Азербайджана не имеют правовых и политических оснований. «Мир, подписанный под угрозой войны за счет армянского народа и Арцаха, не может иметь прочных оснований», - заявил он.

Национальное собрание Карабаха вчера также обратилось к бывшим и действующим президентам Армении и Нагорного Карабаха с призывом осудить заявления Никола Пашиняна. В противном случае, как заявили карабахские парламентарии, молчание президентов будет расцениваться как знак согласия с премьер-министром Армении.

На этот призыв карабахского парламента уже откликнулись второй и третий президенты Армении и два бывших президента Карабаха.

«Постоянно, в том числе в течение последних пяти лет, по всем возможным поводам я заявлял, что Арцах не будет в составе Азербайджана», - подчеркнул третий президент Армении Серж Саргсян.

Второй президент Армении Роберт Кочарян, в свою очередь, подверг критике карабахских депутатов. «Вы только что поняли, что происходит? Вы настолько наивны? Даже при большом желании невозможно было не увидеть, что последние два года происходит открытая сдача Арцаха», - заявил он.

Бывшие президенты Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян выступили с совместным заявлением, в котором говорится: «Поведение и позиция действующих властей Республики Армения, основанные на логике безоговорочного подчинения пожеланиям Азербайджана в судьбоносных для народа Арцаха вопросах, неприемлемы».

Бывшие президенты Карабаха заявили, что Карабах не примет представленные Пашиняном подходы.

Сегодня ожидается послание президента Нагорного Карабаха. Как сообщили в его аппарате, Араик Арутюнян обратится к внутренним и внешним вопросам.