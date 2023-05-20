В Эчмиадзине ответили на заявление Пашиняна о Церкви и политике

«Если есть люди, которые хотят заниматься религиоведением, они могут попробовать поступить в Духовную семинарию, если, конечно, они преодолеют установленный для поступления образовательный порог, представят убедительные аргументы относительно своего здоровья», — представитель Св. Эчмиадзина, архиепископ Аршак Хачатрян заявил Радио Азатутюн.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Церковь хочет заниматься политической деятельностью, то в Армении, которая является демократической страной, она также может это делать.

«Ничто не мешает им создать партию и осуществлять политическую деятельность в рамках этой партии, что будет более честным и перед избирателями, и с другими политическими соперниками они будут на том же уровне», - сказал премьер.

Конфликт между Первопрестольным Св. Эчмиадзином и правительством Армении продолжается уже несколько лет. Спустя месяц после окончания 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года Католикос Всех Армян Гарегин Второй призвал премьер-министра уйти в отставку, а в апреле этого года во время встречи с журналистами он подтвердил, что его «патриарший совет» об отставке остается силе. Тогда Пашинян парировал с парламентской трибуны, что «если отношения церкви с правительством нехорошие, то это значит, что у церкви нехорошие отношения с Богом».