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Азербайджанская сторона обстреляла из миномета армянские позиции в Норабаке – Минобороны

Здание Министерства обороны Армении в Ереване (архив)

18 мая в районе 17:20 азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, обстреляв из миномета армянские позиции, расположенные на участке Норабака, сообщает Министерство обороны Армении.

Потерь с армянской стороны нет, отмечают в военном ведомстве, добавляя, что по состоянию на 18:00 ситуация на передовой относительно стабильная.

Согласно азербайджанским СМИ, в Министерстве обороны Азербайджана опровергли данное сообщение армянской стороны.

Вчера Ереван также сообщал об обстреле с азербайджанской стороны, в результате которого один армянских военнослужащий получил смертельное ранение, а перевозивший его в госпиталь фельдшер был ранен.

Ранее сегодня азербайджанская сторона также сообщала о нарушении режима прекращения огня с армянской стороны.

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