Азербайджанская сторона обстреляла из миномета армянские позиции в Норабаке – Минобороны

Потерь с армянской стороны нет, отмечают в военном ведомстве, добавляя, что по состоянию на 18:00 ситуация на передовой относительно стабильная.

Согласно азербайджанским СМИ, в Министерстве обороны Азербайджана опровергли данное сообщение армянской стороны.

Вчера Ереван также сообщал об обстреле с азербайджанской стороны, в результате которого один армянских военнослужащий получил смертельное ранение, а перевозивший его в госпиталь фельдшер был ранен.

Ранее сегодня азербайджанская сторона также сообщала о нарушении режима прекращения огня с армянской стороны.