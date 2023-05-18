Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня

За несколько часов до встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве вчера армянская сторона, а сегодня азербайджанская сторона сообщили о нарушении режима прекращения огня.

Министерство обороны Армении сообщило, что 20-летний военнослужащий Эдгар Сулейманян, получивший ранение в результате азербайджанского обстрела в Сотке, скончался до того, как был доставлен в госпиталь.

Погибший солдат был родом из Сисиана. Глава общины Сисиан сегодня сообщил Радио Азатутюн, что 20-летний военнослужащий должен был быть демобилизован в декабре.

Вследствие азербайджанских обстрелов ранение получил также фельдшер машины скорой помощи, перевозившей раненого военнослужащего. Как сообщили сегодня в оборонном ведомстве, фельдшер уже выписан из госпиталя и находится на амбулаторном лечении.

В то время как армянская сторона сообщает, что ситуация на передовой относительно стабильна, Баку сегодня обвинил Вооруженные силы Армении в нанесении ударов по азербайджанским позициям с помощью беспилотников. По утверждению Минобороны Азербайджана, вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.

«18 мая в 7:15 Вооруженные силы Армении применили боевые беспилотники против нескольких позиций азербайджанской армии, расположенных в направлении населенного пункта Елидж Кельбаджарского района», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

По сообщению военного ведомства Азербайджана, при осмотре местности были обнаружены осколки снарядов незаводского производства, сброшенные с дронов. В то же время, согласно азербайджанской стороне, с их стороны потерь в результате предположительно нанесенных ударов нет.

Военное ведомство Армении на эти утверждения не ответило.

Ситуация на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы обострилась также накануне трехсторонней встречи глав Армении, Азербайджана и Евроапейского совета на прошлой неделе. В результате обстрелов в направлении сел Сотк, Кут, Норабак, Верин Шоржа Варденисского района, имевших место 11-12 мая, армянская сторона сообщила об одном погибшем и восьми раненых, а азербайджанская сторона сообщила о двух погибших и одном тяжелораненом.