«Хорошая жизнь» национальных меньшинств в Азербайджане

«Я убежден, что жизнь армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, будет намного лучше, чем в годы оккупации», - заявил президент Азербайджана. Между тем, национальные меньшинства в стране, руководимой Ильхамом Алиевым, который обещает армянам процветание, живут совсем в других условиях.

«Наше имя - попрошайка»

Курдонаселенный район Евлаха в Азербайджане упорно называют «цыганским» районом, хотя сами жители считают себя курдами.

Люди, проживающие в этом регионе Азербайджана, богатого нефтью и газом, лишены элементарных условий жизни: у них нет электричества, газа, канализации, асфальтированных улиц. Из-за бедности десятки многодетных семей не имеют возможности отправить своих детей в школу, несовершеннолетние вместо получения образования вместе с родителями зарабатывают на хлеб насущный попрошайничеством или, в лучшем случае, собирают металлолом в надежде его продать.

«Если правительство даст моим детям обувь, еду, одежду, или если я получу деньги, я не пойду просить милостыню», - Гульпари Мамедова с трудом согласилась поговорить с азербайджанской службой Радио Свободная Европа / Радио Свобода. По ее словам, каждый раз, когда она говорила о своих проблемах, либо ее высмеивали соотечественники, либо полиция оказывала на нее давление за критику Алиевых.

Азербайджанский журналист отмечает, что не только Мамедова, но и многие другие представители ее общины разочарованы и обижены на власти Азербайджана из-за их игнорирования и пренебрежения. Они в один голос говорят о дискриминационном отношении к ним: ни они, ни их дети не получили образования, у них нет работы, государство ими не интересуется. Перечисляя жалобы, один из жителей указывает на азербайджанский флаг, прикрепленный на стене ветхой комнаты, который он нашел на свалке, когда искал там еду.

«Нашей азербайджанской мусульманской нации не подобает искать хлеб в мусорных баках. Что происходит, когда вы нищий? Наше имя - попрошайка...», - говорит он.

«Я живу здесь, у меня нет газа, нет электричества. Сколько раз я обращался [к властям]. Давали 20 манатов, 10 манатов и отсылали. Никто даже не проверял, в каких условиях я живу. Я сказал: приходите и посмотрите, у меня нет никаких условий. У меня нет газа, у меня нет плиты, у меня нет ничего, кроме Бога. Я провожу ночь то в одном доме, то в другом. Я везде обращался, рассказывал, никто не хочет разделить мою боль...», - рассказывает один из жителей.

«Многодетным матерям нужна ежемесячная помощь, они ее не дают, не помогают курдскому народу, детей не принимают в школы, дети становятся бродяжками. Многие даже не могут стать военными, потому что не умеют читать и писать...» - сетуют курды.

Защита национальных меньшинств является обязанностью правительства Азербайджана не только по Конституции, но и по многим международным конвенциям. В частности, есть специальный указ президента о защите и сохранении языка, подписанный еще в 1992 году. Этот документ обязывает правительство развивать родной язык этнических групп.

Будугский язык вскоре окажется в красной книге языков

Однако будугский язык сохранился в Азербайджане не благодаря этому указу, а благодаря малочисленным пожилым людям, говорящим на этом языке. Но, по мнению специалистов, этот язык уже доживает последние годы своей жизни. Согласно исследованию, проведенному в 1994 году, в Азербайджане число людей, владеющих будугским языком, составляет всего 5 тысяч человек.

«Будугский - мой родной язык. Я умею декламировать наизусть, у меня хорошая память, и я сохранила свой язык до сегодняшнего дня», - рассказывает 90-летняя Интизар Каримова, которая общается со своими немногочисленными сверстниками и детьми на родном языке. Она говорит, что внуки и правнуки понимают только некоторые слова, они не могут говорить, не говоря уже о том, чтобы писать. Книги на будугском языке не издаются, специалисты не готовятся.

Лингвист Адыгозель Гаджиев, занимающийся изучением этого языка в Азербайджане, отмечает, что будугский язык скоро окажется в красной книге языков, правительство не приложило усилий для предотвращения исчезновения этого языка. «Этот язык исчезает. Для того, чтобы он выжил, нужно, чтобы на нем начали писать, тогда, может быть, он и будет жить», - говорит специалист.

«Они чувствуют угрозу со стороны талышей, потому что у талышей, как и у армян, есть история»

На языковую проблему в Азербайджане жалуются не только малочисленные этнические группы. Для талышей это лишь одна из многих проблем. Самые авторитетные международные структуры - от Совета Европы до Human Rights Watch, годами говорят о репрессиях властей против этого меньшинства в мультикультурном Азербайджане. Независимые источники отмечают, что талыши в Азербайджане сталкиваются с проблемами сохранения своей идентичности, безосновательными обвинениями в сепаратизме, лишены возможности получать образование на родном языке. Проблематична даже численность талышей в этой стране: по данным переписи 2009 года она составляет 112 тысяч, между тем, по утверждению некоторых специалистов, представителей общины, на самом деле эта цифра примерно в десять раз больше.

Талышский журналист и правозащитник Рагим Шалиев в беседе с армянской службой Радио Свободная Европа / Радио Свобода утверждает, что администрация Алиева подчеркнуто дискриминирует талышей, прежде всего, пытаясь добиться их ассимиляции.

Из-за своей деятельности Шалиев эмигрировал из Азербайджана, чтобы избежать преследования правоохранителей. По его словам, на протяжении многих лет азербайджанские власти подавляли политическую активность талышей, сажали в тюрьмы лидеров общины, осуществляли физическую расправу над многими людьми и даже запретили в стране имя «Талыш».

«Азербайджанская Республика официально дает возможность изучать талышский язык в школах, но на практике такого нет. Идите в школы, вы увидите, что таких классов нет. В Азербайджане запрещено использовать имя «Талыш», то есть, назвать своего ребенка именем «Талыш». Такого запрета не существует, например, в случае с турками. Разве это не дискриминация? Подобное отношение в случае с талышами объясняется тем, что они чувствуют угрозу со стороны талышей, потому что у талышей, как и у армян, есть история, у них было государство, у них есть культура, народ, что режим Алиева считает угрозой», - говорит Шалиев.

Ни одна авторитетная организация не подтверждает слова Алиева

В то время как лидер Азербайджана с высоких трибун обещает армянам права и благополучие, гордится «высоким уровнем толерантности, царящим в многонациональном Азербайджане», ни одна авторитетная организация не подтверждает эти слова.

Европарламент настаивает на том, что администрация Алиева не выполняет своих обязательств по защите прав национальных меньшинств: лезгин, талышей, армян и курдов.

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, в свою очередь, констатирует, что в Азербайджане «провоцируют расовую ненависть и распространяют расистские стереотипы в отношении лиц армянского национального или этнического происхождения», в том числе государственные должностные лица, вплоть до того, что это делается через школьные учебники, в Азербайджане эти деяния не расследуются, не осуждаются и не наказываются.

Minority Rights Group International (MRG), занимающаяся проблемами этнических меньшинств, также отмечает, что меньшинства в Азербайджане: талыши, лезгины, курды подвергаются дискриминации и ограничениям. По оценке международной правозащитной организации, шаги, предпринятые администрацией Алиева для изменения этой картины в стране, недостаточны.