Переговоры ведутся по вопросу создания международного механизма защиты прав и безопасности Нагорного Карабаха – замглавы МИД Армении

Власти Армении даже после заявления председателя Европейского совета не говорят вслух о том, что Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом данное заявление Шарля Мишеля Ереван не опроверг.

Председатель Европейского совета после воскресных переговоров в Брюсселе заявил, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность признанию территориальной целостности друг друга. На этот раз Мишель сделал акцент на территории двух стран: 29 тысяч 800 квадратных километров Армении и 86 тысяч 600 квадратных километров Азербайджана. 86 тысяч 600 квадратных километров – это территория Советского Азербайджана, в который входил также Нагорный Карабах.

Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян в ответ на уточняющий вопрос, значит ли это, что вопрос права Нагорного Карабаха на самоопределение, вопрос статуса не обсуждается, заявил: переговоры ведутся по вопросу создания международного механизма защиты прав и безопасности Нагорного Карабаха.

На вопрос, какая страна готова дать такую международную гарантию, Сафарян ответил, что переговоры ведутся и вокруг этого вопроса, есть ряд вариантов, это может быть отдельная страна или Совет Безопасности ООН.

«Переговоры проходят в рамках международного механизма прав и безопасности Нагорного Карабаха», - сказал замглавы МИД.

На вопрос, если переговоры идут о правах и безопасности народа Карабаха, то внутри какой страны, Сафарян ответил: «Переговоры все еще идут, вы меня сейчас спрашиваете о результатах».

На вопрос Радио Азатутюн, если в переговорах нет прогресса и Азербайджан остается при своей точке зрения, говоря, что он не сядет за один стол с Карабахом, Армения остается при своей точке зрения, настаивая на том, что этот диалог должен происходить в рамках международно видимого механизма, в этих условиях как Армения признает территориальную целостность Азербайджана, как об этом заявил Мишель, замминистра иностранных дел ответил: «Как вы знаете, территориальная целостность всегда признавалась, то есть вряд ли здесь есть что-то новое в этом плане. В данный момент переговоры идут об обеспечении прав и безопасности Нагорного Карабаха в рамках международных механизмов».

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Армен Рустамян считает, что единственным выигравшим на переговорах в Брюсселе стал Азербайджан.

«Азербайджан сегодня просто игнорирует требования и обязательства, сегодня было проигнорировано решение Международного суда, об этом Шарль Мишель обмолвился хоть словом? Но если Армения не поднимает этот вопрос. Хорошо, вы не хотите хоть строчку написать о том, что народ там истекает кровью? Хотя бы это напишите. Этот вопрос должен был быть решен немедленно, если этот вопрос не решен, ни один вопрос не будет решен», - сказал Рустамян.

После переговоров Пашинян-Алиев пока нет ясности по поводу вывода азербайджанских войск с территории Армении, возможного возвращения пленных. У замминистра сегодня тоже не было ответов на эти вопросы.

«Это должно быть сделано также с их стороны, если он сделал такое заявление, наверное, с их стороны будут шаги», - сказал Мнацакан Сафарян.

Что означает возвращение, вернутся ли все более трех десятков армянских пленных в Армению? Какая договоренность была достигнута? Готов ли Ереван выдать Азербайджану двух азербайджанцев, нарушивших границу, один из которых обвиняется в убийстве в Армении? На эти вопросы замглавы МИД ответил: «Пока об этом говорить рано, о договоренности только было заявлено, подробности сообщить мы не можем».

По словам Мнацакана Сафаряна, переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана в России будут идти вокруг проекта мирного договора.