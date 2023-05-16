Степанакерт подверг резкой критике председателя Европейского совета

Отвечая на заявления Шарля Мишеля, сделанные им после встречи лидеров Армении и Азербайджана в минувшее воскресенье, внешнеполитическое ведомство Нагорного Карабаха отмечает, что руководство Евросоюза «продолжает игнорировать законные права и интересы народа Карабаха и руководствуется лишь собственными геополитическими и краткосрочными интересами в регионе в ущерб декларируемым Европейским союзом ценностям демократии и прав человека».

«Об этом свидетельствует, в частности, отсутствие в данном заявлении какого-либо упоминания продолжающейся уже более пяти месяцев блокады Лачинского коридора, установления на въезде в коридор незаконного азербайджанского КПП и фактической осады 120-тысячного населения Арцаха со всеми вытекающими гуманитарными последствиями. Данный факт указывает на то, что председатель Европейского совета не только не препятствует, но и, по сути, потакает Азербайджану в использовании страданий народа Арцаха в качестве политического инструмента», - отмечается в заявлении МИД Нагорного Карабаха.

Почему официальный Степанакерт критикует Шарля Мишеля, который всего лишь сообщил об итогах встречи Пашинян-Алиев, и не адресует ни слова Пашиняну, который, по словам Шарля Мишеля, признал территорию Азербайджана площадью 86 тысяч 600 квадратных километров, в которую входит и Нагорный Карабах?

Глава правящей фракции парламента Нагорного Карабаха Артур Арутюнян в первую очередь отмечает, что в официальных заявлениях Еревана не видел упоминания о признании 86,6 тысяч квадратных километров территории Азербайджана. Что касается критики в адрес председателя Европейского совета, то, по словам Арутюняна, переговоры в Брюсселе продолжаются при посредничестве именно Шарля Мишеля. Последний, однако, говорит только о территориальной целостности, ни словом не обмолвившись о праве наций на самоопределение, а также о закрытии Азербайджаном Лачинского коридора и вызванном этим гуманитарном кризисе в Карабахе.

«Критика касается именно этого, односторонней позиции, а также того, что Евросоюз как посредник должен был иметь эти вопросы», - сказал Арутюнян.

На вопрос, почему Никол Пашинян, как говорит Шарль Мишель, согласился с тем, что территория Азербайджана составляет 86 тысяч 600 квадратных километров, включая Нагорный Карабах, карабахский депутат ответил: «Это было в заявлении Шарля Мишеля, но я не видел этого ни в одном официальном документе МИД Армении или Республики Армения, что где-либо указываются 86 тысяч 600 квадратных километров».