Жители Карабаха столкнулись с авторитарной блокадой, в то время как мир сосредоточился на Украине - Freedom house

Большинство демократических стран мира объединяются, чтобы противостоять вторжению России в Украину, но им не следует забывать, что подобные несправедливости творятся и в других местах, например, в Нагорном Карабахе, отмечает правозащитная организация Freedom House.

«Демократические страны должны оказать прямую гуманитарную помощь пострадавшему от конфликта населению, чтобы облегчить его страдания», - написал армянский представитель международной правозащитной организации Андраник Ширинян, призвав их влиять на международные структуры - ОБСЕ, Совет безопасности ООН, чтобы помочь реализовать решения Международного суда по вопросу разблокирования Лачинского коридора.

На практике подобные действия также могут удержать Баку от использования военной эскалации вдоль границы с Арменией для получения территориальных уступок в переговорах с Ереваном, отмечается в статье.

Правозащитная организация также отмечает, что демократические страны уже выразили свою обеспокоенность нарушениями прав человека в результате действий Баку, Международный суд обязал Азербайджан «принять все необходимые меры» для обеспечения беспрепятственного движения людей, легковых и грузовых автомобилей в обе стороны через Лачинский коридор, однако правительство Азербайджана, известное игнорированием различных международных механизмов, делает это в очередной раз.

Freedom House добавляет, что правительство Азербайджана обычно нетерпимо к независимым группам гражданского общества и жестоко разгоняет несанкционированные акции протеста. Одновременно организация отмечает, что в декабре прошлого года группа «экоактивистов», связанных с режимом, перекрыла движение транспорта по Лачинскому коридору, а уже 23 апреля этого года, в преддверии Дня памяти жертв Геноцида армян, власти Азербайджана начали в Лачинском коридоре устанавливать официальные контрольно-пропускные пункты.

Этот шаг подвергся критике со стороны Госдепартамента США, Европейского союза и других стран и организаций.

В то же время Freedom House также пишет, что Россия, чья миротворческая миссия отвечала за бесперебойное движение транспорта по Лачинскому коридору, практически не отреагировала на неоднократные нарушения заявления о прекращении огня со стороны Баку.