В Армении опровергли сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 14 мая в 20:30 подразделения ВС Армении открыли огонь из минометов по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, является очередной дезинформацией», - говорится в заявлении оборонного ведомства Армении, распространенном вечером в воскресенье.