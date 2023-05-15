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В Армении опровергли сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций

Здание Министерства обороны Армении в Ереване (архив)

Министерство обороны Армении опровергло распространенную Баку информацию об обстреле азербайджанских позиций.

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 14 мая в 20:30 подразделения ВС Армении открыли огонь из минометов по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, является очередной дезинформацией», - говорится в заявлении оборонного ведомства Армении, распространенном вечером в воскресенье.

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