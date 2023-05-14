Пашинян провел неформальную встречу с Мишелем

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обменялись мнениями о сложившейся в регионе военно-политической и гуманитарной обстановке.

«Премьер-министр Пашинян коснулся ситуации, сложившейся в результате имевших место в последние дни провокационных и агрессивных действий азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Республики Армения, направленных на срыв усилий по продолжению мирных переговоров.

Были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарным кризисом, который возник в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном.

Была затронута запланированная на 14 мая трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, председателя Европейского совета и президента Азербайджана, а также подчеркнута важность проведения в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества пятисторонней встречи с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте премьер-министра Армении.