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Общество

Самолету FlyOne Armenia уже во второй раз не разрешили совершить посадку в Дубае

Самолету армянской бюджетной авиакомпании FlyOne Armenia за последнюю неделю дважды запретили совершить посадку в Дубае.

Из-за запрета авиационных властей Дубая вылетевший из Еревана самолет с примерно 40 пассажирами на борту накануне совершил посадку в Иране и через несколько часов вернулся в Ереван. То же самое произошло несколько дней назад, 7 мая. Почему – неясно.

«Когда они уже были над Дубаем, город уже был виден, примерно через пять минут они сказали: мы разворачиваемся, нам не разрешили совершить посадку в Дубае. Самолет разворачивается, они оказываются в аэропорту Шираза в Иране», - рассказала Шушанна Саядян.

Ее муж был одним из пассажиров двух рейсов, которые так и не состоялись. Шушанна рассказала, что вчера, когда уже было понятно, что снова есть проблема, она сразу же пошла в офис авиакомпании. «Говорят, обязательно приедут, мы сделаем все, чтобы они вернулись. На вопрос, почему уже во второй раз создается такая ситуация, у них нет четкого ответа», - сказала женщина.

FlyOne утверждает, что у них были все разрешения на полет в Дубай, никаких проблем не было, а причины запрета они считают абсурдными. По словам председателя совета директоров компании Арама Ананяна, возник диспетчерский вопрос, какое-то несоответствие кодов. Тем не менее, он также заявил, что из Дубая они получили противоречивые объяснения. «Мы проинформировали все соответствующие ведомства о том, что возникла подобная проблема, и в ходе полета нам были даны противоречивые объяснения», - сказал он.

По словам Ананяна, они выплатили компенсацию так и не долетевшим до места назначения пассажирам. «Пассажирам, приехавшим в Ереван, были оформлены билеты другой авиакомпании, большинство пассажиров, находящихся в Дубае, обратились за возвратом денег за авиабилет», - сообщил он.

Муж Шушанны Саядян сегодня утром вернулся в Ереван рейсом другой авиакомпании. Однако женщина не считает, что билет компенсирует им ущерб, ведь даже один день пребывания в Дубае стоит дорого, а эти расходы никто им не компенсировал.

FlyOne выполняет рейсы в Россию, ряд городов Европы и Ближнего Востока. Еще один рейс в Дубай запланирован на 17 мая.

На вопрос, будут ли к тому времени решены эти проблемы, Ананян ответил: «Прежде этот вопрос должен быть прояснен, вопрос должен найти свое юридическое решение, и авиакомпания должна проинформировать пассажиров обо всех изменениях в расписании».

В Комитете гражданской авиации Армении сообщили, что на следующей неделе у них запланировано обсуждение с партнерами в Дубае для прояснения проблем, а до этого они ничего сказать не могут.

Ранее власти Турции запретили FlyOne летать через их воздушное пространство. Анкара объявила, что причиной стала установка в Ереване памятника участникам операции «Немезис». Через воздушное пространство Турции компания выполняла рейсы в европейские города. Арам Ананян не видит прямой связи между запретом Турции и проблемами с рейсами в Дубай.

Какие есть механизмы для открытия турецкого воздушного пространства? По словам председателя совета директоров Flyone Armenia, они собираются обратиться в Международную организацию гражданской авиации. Но подробностей он сообщить не пожелал. «На данный момент я воздержусь от дополнительных подробностей о развитии процесса. Однако мы будем использовать весь доступный инструментарий, чтобы добиться логичного разрешения этого вопроса», - добавил Ананян.

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