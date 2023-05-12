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Армения

ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций в районе Кута – Минобороны

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Министерство обороны Армении (архив)

Около 16:50 подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в направлении населенного пункта Кута, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении.

По словам Арама Торосяна, подразделениями Вооруженных сил Армении предприняты соответствующие «оборонно-превентивные меры».

Минобороны Армении сообщает, что по состоянию на 17:50 ситуация на передовой относительно стабильна.

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