ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций в районе Кута – Минобороны

По словам Арама Торосяна, подразделениями Вооруженных сил Армении предприняты соответствующие «оборонно-превентивные меры».
Минобороны Армении сообщает, что по состоянию на 17:50 ситуация на передовой относительно стабильна.
Около 16:50 подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в направлении населенного пункта Кута, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении.
По словам Арама Торосяна, подразделениями Вооруженных сил Армении предприняты соответствующие «оборонно-превентивные меры».
Минобороны Армении сообщает, что по состоянию на 17:50 ситуация на передовой относительно стабильна.