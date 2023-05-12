МИД Армении не дает прямого ответа на вопрос, обсуждается ли на переговорах признание Карабаха в составе Азербайджана

Министерство иностранных дел Армении уклоняется от прямого ответа на вопрос о том, обсуждается ли на армяно-азербайджанских переговорах вариант признания Карабаха в составе Азербайджана и дала ли Армения уже свое согласие.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который на протяжении месяцев не упоминал о праве Нагорного Карабаха на самоопределение, в интервью Радио Азатутюн сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не готов предоставить Карабаху широкую автономию.

Радио Азатутюн направило запрос в МИД, чтобы уточнить следующий вопрос: «Означает ли это заявление премьер-министра Пашиняна, что на армяно-азербайджанских переговорах обсуждается вариант признания Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, и Армения уже дала на это свое согласие? Если да, то как в таком случае официальный Ереван представляет себе защиту прав и безопасности карабахских армян в составе Азербайджана, когда не раз на высшем уровне, на уровне премьер-министра заявлялось, что цель Азербайджана - это этническая чистка и геноцид армян Нагорного Карабаха».

В МИД Радио Азатутюн ответили: «Республика Армения неоднократно выражала свою позицию о том, что для Армении принципиальным является обсуждение прав и гарантий безопасности населения Нагорного Карабаха между Баку и Степанакертом при видимом международном участии. Решение вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха имеет важнейшее значение для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе».

По мнению политолога Тиграна Григоряна, через два дня Пашинян и Алиев в Брюсселе должны провести переговоры, чтобы сблизить свои позиции в вопросах, по которым есть разногласия.

После вашингтонских переговоров глав МИД двух стран Ереван и Баку заявили, что достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся.

Среди ключевых разногласий премьер-министр также выделил вопрос Нагорного Карабаха.

«В вопросе Нагорного Карабаха, думаю, Ереван уже сделал столько уступок, что неразумно ожидать, что он откажется даже от этих минимальных предварительных условий. Но для Баку это красная линия. Баку отмечает, что Карабах - это внутреннее дело Азербайджана и никакого международного участия не может быть. В этом смысле мне трудно представить какие-то решения в этом вопросе. Одним из возможных сценариев может быть то, что Азербайджан попытается с помощью военных средств заставить Ереван отказаться от этой позиции, и, по большому счету, то, что происходит в Сотке, по всей вероятности, инициировано именно с этой целью», - сказал Григорян.