«Азербайджан постоянно обостряет ситуацию» - Пашинян

Если Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, до сих пор был закрыт под предлогом ложной экологической акции, то теперь он уже официально закрыт Азербайджаном, сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь действий Азербайджана по установке контрольно-пропускного пункта в коридоре в минувшее воскресенье.

23 апреля Азербайджан перекрыл мост Хакари, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, который находится в Лачинском коридоре, в зоне контроля российских миротворцев. В Баку сообщили, что там установлен новый КПП, пояснив, что это сделано «из соображений безопасности». Фактически в результате этого шага Баку четыре села Шушинского района Карабаха оказались в полной блокаде. Армения уведомила Международный суд ООН об очередном нарушении со стороны Азербайджана.

Пашинян назвал это провокационным шагом, направленным не только на усиление напряженности в регионе, но и на углубление гуманитарного кризиса, сложившегося в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что Азербайджан постоянно обостряет обстановку в регионе.

Подчеркнув, что на этот раз международное сообщество дало четкую оценку установке азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, Пашинян счел важным зафиксировать, что настоящей и глубинной целью этого и ряда предыдущих действий Азербайджана является этническая чистка армян Нагорного Карабаха и осуществление геноцида.

«И именно это должно быть предметом внимания всех нас и международного сообщества», - отметил премьер, подчеркнув, что с 9 ноября 2020 года Азербайджан нарушил практически все пункты трехстороннего заявления.

«Никто кроме Российской Федерации не должен осуществлять контроль в Лачинском коридоре»

Представляя позицию армянской стороны по урегулированию ситуации, Пашинян заявил, что российские миротворческие силы должны держать под контролем Лачинский коридор и обеспечивать нормальное функционирование коридора.

По словам премьер-министра, никто, кроме Российской Федерации, не должен осуществлять контроль в Лачинском коридоре, а Азербайджан не должен препятствовать свободному движению по коридору, это, как сказал Пашинян, предусмотрено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Премьер также подчеркнул, что права и безопасность армян Нагорного Карабаха должны стать предметом переговоров между Степанакертом и Баку в рамках международного формата.

«Необходимо более широкое международное присутствие в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре»

Что касается возможного мирного договора между Арменией и Азербайджаном, то Пашинян сказал, что в нем должна быть понятная и действенная система гарантий реализации и механизмов разрешения споров, должны быть четко зафиксированы параметры делимитации границы и должны быть внедрены четкие механизмы, исключающие любую эскалацию.

«От нас и международного сообщества требуются конкретные и искренние усилия для недопущения дальнейшей эскалации ситуации и достижения всеобъемлющего урегулирования. Армения продолжит прилагать все усилия в этом направлении, и параллельно становится необходимым более широкое международное присутствие в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре», - сказал глава правительства, подчеркнув, что усилия Азербайджана по превращению Нагорного Карабаха в новый эшафот для Армении должны быть пресечены, и единственным надежным способом является присутствие в Нагорном Карабахе представителей с широким международным мандатом.

«В качестве первого шага необходимо срочно направить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах международную миссию по установлению фактов», - заключил Пашинян.