В Москве ожидают от Баку и Еревана «сдержанного подхода»

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Одновременно Песков отметил, что контакты президента России Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне нового обострения между Ереваном и Баку в настоящий момент не планируются.

«Пока в настоящий момент нет, но контакты продолжаются. Путин буквально позавчера имел отдельную беседу с Пашиняном, который был в Москве, продолжаются контакты и с азербайджанской стороной. Россия продолжает выполнять свои функции, которые предусмотрены в соответствии с трехсторонними документами», - заявил представитель Кремля.

Утром 11 мая Армения и Азербайджан обвинили друг друга в очередной эскалации на границе. В Ереване заявили о четырех раненых армянских военнослужащих. В Баку сообщили о гибели одного военнослужащего и ранении другого.

Согласно Министерству обороны Армении, по положению на 14:00, ситуация на передовой вдоль восточной границы в районе Сотка, где произошли боестолкновения, остается относительно стабильной.