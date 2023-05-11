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Ситуация на передовой относительно стабильная – Минобороны

Здание Министерства обороны Армении в Ереване (архив)

По положению на 10:45 ситуация на передовой относительно стабильная.

Об этом сообщило Министерство обороны Армении.

В армянском оборонном ведомстве подчеркнули, что заявления Минобороны Азербайджана, «развязавшего сегодня рано утром провокацию в направлении Сотка», о том, что армянская сторона, якобы, готовится к военным действиям, является «очередной дезинформацией».

В ведомстве пообещали в случае любого изменения ситуации выступить с новым сообщением.

Как ранее сообщали в Минобороны, подразделения ВС Азербайджана с 06:00 11 мая открыли огонь из артиллерийских средств и минометов по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка Гегаркуникской области Армении. С армянской стороны четверо раненых. Азербайджан сообщил об одном погибшем военнослужащем. Ранее в Баку заявляли о тяжелом ранении другого военнослужащего.

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