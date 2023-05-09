Пашинян: Нашим самым большим долгом является усиление и укрепление нашей государственности

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте премьер-министра, Пашинян подчеркнул, что «победой в войне цивилизованное человечество сказало «нет» одному из величайших зол — фашизму».

«В этом деле неоценима роль армянского народа. Более полумиллиона представителей которого в составе Советской Армии, союзных армий, своей партизанской и подпольной деятельностью сопротивления внесли весомый вклад в спасение человечества от фашизма.

Многие сыны армянского народа выделились своими подвигами в этой борьбе и отдали свои жизни во имя человеческой цивилизации. У нас было более 300 тысяч жертв на войне. Около 107 армян были удостоены звания Героя Советского Союза, многие армяне получили высокие награды СССР и союзных стран, обеспечив армянскому народу почетное место в борьбе с фашизмом», - отметил армянский лидер.

Как отметил Пашинян, в последние годы в Армении встречают 9 мая «с горечью и тревогой».

«В первую очередь это связано с тяжелыми последствиями 44-дневной войны 2020 года, с потерей Шуши в ходе войны, с агрессивной политикой, разворачивающейся вокруг Нагорного Карабаха и Республики Армения. Бурная международная обстановка усугубляет эту ситуацию, потому что системы безопасности в нашем регионе деформированы.

В этой ситуации нашим самым большим долгом перед мучениками, отдавшими жизнь за Родину, является усиление и укрепление нашей государственности, и частью этого плана должно быть урегулирование наших отношений в нашем регионе.

Именно такой подход должен обеспечить существование армянского народа на своей Родине. Именно сильная и развитая Республика Армения должна стать залогом почитания и памяти всех наших мучеников.

Слава всем мученикам, отдавшим жизнь за Родину! Слава всем неутомимым борцам, которые делают все возможное и невозможное для становления государства!» - в своем послании подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян.