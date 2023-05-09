Вашингтон приветствует запланированную встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе

«Это важная возможность развить прогресс после переговоров в Вашингтоне», — говорится в заявлении.

О переговорах, которые состоятся в воскресенье в столице Евросоюза при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля, сообщило издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

Ереван и Баку пока не комментируют эту информацию.

Источник Financial Times подчеркнул, что после четырехдневных переговоров в Вашингтоне Евросоюз и США взаимно подкрепляют свои усилия взаимодополняющими двусторонними процессами.