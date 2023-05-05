Армения абсолютно искренна в своем стремлении урегулировать отношения - Ален Симонян

Закрытие воздушного пространства Турции для армянских авиакомпаний и установка в Ереване памятника участникам операции «Немезис» были обсуждены на встрече глав парламентов Армении и Турции.

Вчера на встрече с Мустафой Шентопом Ален Симонян поднял вопрос о закрытии Анкарой воздушного пространства для армянских авиакомпаний и выразил надежду на то, что эта встреча посодействует решению проблемы. Согласно сообщению армянской стороны, Шентоп ответил, что открытие памятника «Немезис» в Ереване является для турецкой стороны чувствительным и болезненным вопросом.

25 апреля в Кольцевом парке столицы Армении открылся памятник-источник, посвященный участникам операции «Немезис». По задумке авторов этой инициативы, памятник должен увековечить память армян, отомстивших младотурецким лидерам, осуществившим Геноцид армян в 1915 году, и организаторам резни армян в Баку в 1918 году.

Официальные Анкара и Баку осудили установку памятника в Ереване.

«Сожалею, что установка памятника вызвала такую реакцию в Турции. Я обсудил этот вопрос также с моим турецким коллегой. Решение было принято в органе местного самоуправления, и я не хочу, чтобы оно воспринималось здесь как проявление внешней политики Армении или как недобрососедский шаг. Государственная внешняя политика в Армении осуществляется премьер-министром и министром иностранных дел. И вы все были свидетелями решений, принятых на этом уровне в последние месяцы», - сказал Симонян на пресс-конференции, последовавшей за встречей с турецким коллегой.

Спикер парламента Армении ответил Шентопу, что всегда можно найти причины для остановки процесса улучшения армяно-турецких отношений. «Я тоже мог бы найти тысячу разных причин, чтобы не приехать в Турцию, но я здесь, чтобы сказать турецкому обществу, что Армения готова к миру и нормализации отношений без предварительных условий», - сказал он.

Еще до отъезда Симоняна в Анкару для участия в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) глава МИД Турции отреагировал на установку в Ереване памятника участникам операции «Немезис», заявив, что из-за этого Анкара закрыла воздушное пространство своей страны для армянских авиакомпаний, добавив, что они поняли, что Армения была не искренна в своих заявлениях о том, что хочет урегулировать отношения, и Ереван должен прекратить «попытки обмануть Турцию».

«Я видел несколько отрывков из интервью министра иностранных дел и должен сказать, что Армения абсолютно искренна в своем стремлении урегулировать отношения. Если есть политическая воля, если есть решение установить отношения, мы должны понимать, что путь будет непростым, но, тем не менее, двигаться вперед. Надеюсь, что турецкие коллеги тоже пойдут навстречу, и мы откроем для себя и региона новую страницу», - отметил Ален Симонян.

Армения и Турция, после армяно-азербайджанской войны 2020 года назначившие специальных посланников для нормализации отношений, еще в июле прошлого года договорились об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами в кратчайшие сроки. Однако этого до сих пор не произошло.

Симонян вчера выразил сожаление, что ему не удалось пересечь сухопутную границу для участия в Парламентской ассамблее ОЧЭС.