«Вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается нерешенным на международном уровне» - Араик Арутюнян

Вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается нерешенным на международном уровне, и это следует учитывать, в интервью «Арменпресс» заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, отметив, что хотя президент Азербайджана уже третий год пытается убедить мир в том, что вопрос Нагорного Карабаха решен и что понятия «Нагорный Карабах» больше не существует, однако проблема в том, что у Алиева нет на все это согласия широкой международной общественности.

Президент Карабаха напомнил, что 30 января 1992 года Азербайджан, будучи признанным лишь несколькими государствами, в один день с Арменией стал членом Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (ныне ОБСЕ).

По словам Арутюняна, суверенитет этих государств был признан ОБСЕ при условии, что они, в свою очередь, признают факт разногласий по поводу принадлежности Нагорного Карабаха и соглашаются с тем, что будущий статус Нагорного Карабаха будет решаться в ходе мирной конференции, которая пройдет под эгидой ОБСЕ.

«Оба государства дали подобное согласие, тем самым приняв международный статус Нагорного Карабаха как спорной территории и взяв на себя обязательство решить вопрос мирным путем. Однако после вступления в ОБСЕ Азербайджан сразу же нарушил свои международные обязательства. Превратив азербайджанские населенные пункты НКР в военные опорные пункты, Азербайджан развязал широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха. Народ Нагорного Карабаха также воспользовался своим правом на самооборону. Агрессия Азербайджана увенчалась для него поражением», - сказал Араик Арутюнян.

Он отметил, что Республика Арцах (НКР) была создана де-факто в результате победы, достигнутой в Первой Карабахской войне 1992-1994 годов, добавив, что линия соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана получила международное признание.

В международных переговорах до сих пор нет договоренности относительно статуса Карабаха

По словам президента Карабаха, в международных переговорах до сих пор нет договоренности относительно статуса Нагорного Карабаха и линии разграничения между Карабахом и Азербайджаном. Нет договоренности по статусу и в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, сказал Арутюнян, отметив, что это означает, что Нагорный Карабах по-прежнему имеет международный статус спорной территории, но не является частью Азербайджана.

Президент Карабаха также напомнил о принятой Верховным Советом Азербайджана в августе 1991 год декларации «О восстановлении государственной независимости Азербайджана» и принятом в октябре того же года конституционном акте «О восстановлении государственной независимости Азербайджана», которыми Азербайджан отказался от правопреемства Советского Азербайджана и объявил себя правопреемником существовавшей в 1918-1920 гг. Азербайджанской Демократической Республики.

«А в тот досоветский период Нагорный Карабах считался на международном уровне спорной территорией, официально признанной Лигой Наций», - сказал Арутюнян.

В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года не было какой-либо договоренности о закрытии вопроса о международном статусе Карабаха, вновь заявил президент Карабаха, подчеркнув: «Никто не должен забывать, что конфликт возник в результате спора о статусе Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], что изначально признавалось всем цивилизованным миром. На международном уровне этот статус еще не определен».