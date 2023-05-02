Чего ждать от переговоров Мирзоян-Байрамов?

Диалог между Ереваном и Баку является ключом к достижению прочного мира на Южном Кавказе, написал в Твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен, принявший в Вашингтоне глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана. Переговоры Мирзоян-Байрамов по урегулированию армяно-азербайджанских отношений начались вчера, они, согласно американской стороне, продлятся несколько дней.

Вашингтон ожидает мира и стабильности между Арменией и Азербайджаном, заявил в ходе брифинга представитель Госдепартамента США Ведант Патель, касаясь начавшиеся в США армяно-азербайджанских переговоров.

«Мы считаем, что мир между этими двумя странами возможен, и мы рады их принять. Мы ожидаем мира и стабильности между этими двумя странами в нагорно-карабахском регионе», - сказал он.

В Вашингтоне подчеркивают, что придают важность прямым контактам между Ереваном и Баку и рады принять у себя Мирзояна и Байрамова для поддержки мирных переговоров. Других подробностей относительно продолжающихся в Вашингтоне армяно-азербайджанских переговоров - о чем конкретно идут обсуждения - американская сторона не сообщает. Вчера в ходе брифинга в Госдепартаменте, на котором также присутствовало Радио Азатутюн, один из американских дипломатов, знакомых с ходом переговоров, охарактеризовал армяно-азербайджанские обсуждения как «конструктивные». Армянская и азербайджанская стороны также не сообщают подробностей.

«Переговоры затрагивают весь спектр армяно-азербайджанских отношений, все имеющиеся нерешенные вопросы, и, естественно, по всем этим вопросам будет сделано все для достижения согласия, армянская сторона будет добиваться выгодного для нее решения, а они [азербайджанская сторона - ред.], естественно, - для себя», - сказал председатель парламентской комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

Ереван возлагает на переговоры в Вашингтоне самые высокие ожидания, отметил провластный депутат. Чего именно, Арман Егоян не уточнил.

Между тем, ожидания оппозиционных фракций парламента – «Айастан» и «Честь имею», от этой встречи невелики.

«Периодически власти, провластные депутаты пытаются, мы критикуем то, что будет происходить в Вашингтоне, если бы это было в Москве, то было бы иначе, вопрос касается прыжков со стороны власти с поля на поле, ежедневного ввода нового формата и вовлечения Республики Армения и Республики Арцах в геополитический конфликт», - заявил Гегам Манукян от фракции «Айастан».

«Для меня проблема, что на столе переговоров статус Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] рассматривается в составе Азербайджана, это во-первых. Во-вторых, для меня проблема, что право Арцаха на самоопределение нигде не отражено, и армянская сторона заняла куда более пораженческий для Армении подход, так называемый вариант гарантирования прав и свобод, который также близко не стоит с правом на самоопределение. Поэтому мне неважно, в какой столице проходят переговоры, мне важно содержание переговоров», - добавил Айк Мамиджанян из фракции «Честь имею».

Продолжатся ли сегодня переговоры с Мирзоян-Байрамов, неизвестно, стороны об этом не сообщают. Госдепартамент США опубликовал лишь расписание вчерашних встреч.