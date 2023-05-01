Переговоры Мирзоян-Байрамов в Вашингтоне продлятся несколько дней

Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Вашингтоне продлятся несколько дней. Высокопоставленные чиновники Госдепартамента США, знакомые с начавшимися сегодня дискуссиями, уже называют их «конструктивными». Вашингтон, как прежде, так и сейчас считает важным прямой диалог сторон, целью которого является установление долгосрочного и стабильного мира.

«Мы надеемся, что в течение этой недели представители Армении и Азербайджана проведут честные и прямые обсуждения на пути к нахождению урегулированию. И мы обязуемся поддерживать эти усилия», - сказал один из представителей Госдепартамента в ходе дистанционного брифинга.

«Самое важное в том, чтобы они могли продолжить эти обсуждения», - добавил другой чиновник.

Отвечая на недовольство, звучащее со стороны официальной Москвы, которая периодически обвиняет Запад в присвоении посреднических усилий, представители США заявили, что разочарованы позицией России, но Вашингтон придает важность самим встречам и прямым переговорам, и совершенно неважно, где они проходят – в Вашингтоне, Москве или Брюсселе? «Американская сторона рада, что смогла предоставить сторонам такую платформу», - отметили они.

Учитывая серьезные разногласия и особенно то обстоятельство, что Азербайджан отказывается обсуждать вопрос Карабаха с международными акторами, смогут ли стороны прийти к согласию по мирному договору? Американские дипломаты избегают делать прогнозы и сообщать много подробностей, подчеркивая, что это вопрос, требующий трудной, долгой и последовательной работы.

«Мы говорим о мирном договоре, но его официальное название - «Соглашение об урегулировании отношений», и именно этого мы здесь пытаемся достичь, чтобы стороны урегулировали свои отношения, смогли сосуществовать, вместе работать, налаживать экономические отношения и, возможно, установить коллективную безопасность в регионе. Это трудный процесс, и все вопросы обсуждаются», - сказал один из американских чиновников, принимавших участие в брифинге.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, будет ли в документе упоминаться Нагорный Карабах, американский дипломат, не вдаваясь в подробности, сообщил, что стороны обсуждают всеобъемлющее соглашение, в котором важное место занимает вопрос об отношении к этническим меньшинствам в обеих странах. «И когда я говорю об отношении, я имею в виду права и безопасность этих меньшинств», - сказал он.

«Права и безопасность народа Карабаха - это вопрос, который, по нашему убеждению очень важен особенно с точки зрения будущего региона, и мы продолжим заниматься этим вопросом», - добавил другой чиновник.

Американские дипломаты также отметили, что в ходе сегодняшних встреч обсуждался также вопрос свободного передвижения по Лачинскому коридору, выразив надежду, что в ближайшее время свободное передвижение будет восстановлено.