«Как будто на таможне: регистрируют, фотографируют, делают все и где-то даже издеваются» - глава общины Мец Шен

«Каково наше требование к русским? Они должны заявить, могут ли они выполнять свои обязанности? Да или нет? Если да, то пусть мы это увидим, если нет, значит, они должны уйти и заявить, что не в состоянии выполнить договоренности от 9 ноября», - сказал председатель Революционной партии Нагорного Карабаха Артур Осипян.

К Осипяну присоединился Тигран Петросян, на днях занявший должность председателя Антикризисного совета при президенте Карабаха, который сообщил, что получил заверения от нового командующего российскими миротворческими силами, что азербайджанцев на КПП не будет. «Ленцов лично мне сказал: “Я пришел сюда, и моя первостепенная задача заключается в том, что никакого КПП там не должно быть. Компромисс в том, что там должны сидеть русские”», - сказал Петросян.

А как именно работает азербайджанский КПП, вчера показали СМИ Азербайджана. Подробно, шаг за шагом, они сняли, как несколько жителей Карабаха на своих машинах останавливаются на КПП, проходят паспортный контроль, открывают багажник и отвечают на несколько вопросов: откуда вы, что везете? Азербайджанские пограничники представляются очень вежливо: здравствуйте, всего хорошего.

Села Хин Шен, Лисагор, Ехцаох находятся буквально в двойной блокаде, с обеих сторон стоят азербайджанские КПП. По словам главы общины Мец Шен, люди отправились за покупками, поверив заверениям российских миротворцев. «Русские сказали, что препятствий не будет, мы контролируем, мы проверяем. Люди поехали за покупками... а там азербайджанцы, как будто на таможне: регистрируют, фотографируют, делают все и где-то даже издеваются», - сказал он.

По словам Давида Давтяна, вежливость была полностью постановочной. «Он спрашивает: куда ты едешь? Ему отвечают: в Степанакерт. Он говорит: это не Степанакерт, это Ханкенди. Если это вежливость, то о каком Ханкенди идет речь, если название этого города - Степанакерт? То есть, он хочет продвинуть свое, хочет сказать: не говори Степанакерт, название этого города такое, по их словам, по их желанию… Разве это признак вежливости?»

Глава села Хин Шен и сам планировал сегодня отправиться в Горис за необходимыми продуктами и лекарствами, но после того, что произошло вчера, он предпочитает оставаться в двойной блокаде.