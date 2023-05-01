Возвращавшихся в Карабах армян на КПП в Лачинском коридоре азербайджанцы «вынудили выполнить свои требования»

Об этом сообщил госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян, вновь назвав азербайджанский блокпост незаконным.

«С 23 апреля с каждым днем ухудшается гуманитарное положение жителей общин Мец Шен, Хин Шен, Ехцаох и Лисагор Шушинского района. Была предпринята попытка доставить в эти общины продукты питания и медикаменты через Арцахское [Нагорно-Карабахское – ред.] отделение Красного Креста, но эти усилия не дали результатов. При поддержке российских миротворцев трое несовершеннолетних детей, оставленных в городе Горис, в первые дни были возвращены родителям, а возвращение остальных Азербайджан не допускал.

В целях решения насущных гуманитарных проблем жителей сел, находящихся в условиях полной и двусторонней блокады, группа жителей обратилась к дислоцированным на месте российским миротворцам, которые разрешили им проехать через блокпост у моста Акари на личном автотранспорте без досмотра, заранее заверив, что никакого надзорного вмешательства со стороны азербайджанцев не будет. Наши граждане переехали дорогу в одностороннем порядке и без препятствий при поддержке миротворцев, но в связи с установлением КПП на обратном пути к месту жительства вместе с соотечественниками, оставшимися в Горисе, они встретили азербайджанцев на КПП. Последние, поставив наших граждан в безвыходное положение, вынудили их выполнить свои требования, заснять процесс, чтобы показать очередную постановку», - рассказал госминистр Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook.

Он заявил, что «это еще одно доказательство того, что незаконный азербайджанский блокпост препятствует бесперебойному движению граждан Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], транспортных средств и грузов, нарушая положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и решение Международного суда ООН».

«Народ Республики Арцах ждет восстановления Лачинского коридора, режима, определенного Трехсторонним заявлением, коридора шириной 5 км, находящегося исключительно под контролем российских миротворческих сил», — говорится в публикации.