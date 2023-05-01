В разговоре с Алиевым Блинкен подчеркнул важность скорейшего открытия Лачинского коридора

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

Согласно опубликованному на официальном сайте Госдепа сообщению, государственный секретарь Энтони Блинкен 30 апреля в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и пообещал постоянную поддержку США.

«Секретарь Блинкен поделился своей верой в то, что мир возможен. Он также выразил глубокую обеспокоенность США тем, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу, и подчеркнул важность скорейшего открытия Лачинского коридора для коммерческих и частных транспортных средств», - говорится в сообщении.

За день до этого Блинкен также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В частности, в беседе с армянским лидером он подчеркнул, что «прямой диалог и дипломатия являются единственным путем к устойчивому миру на Южном Кавказе».

Отметим, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана на этой неделе будут находиться в Вашингтоне для переговоров.