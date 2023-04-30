Диалог и дипломатия – единственный путь к миру на Южном Кавказе -Блинкен

По словам пресс-секретаря Госдепартамента, Блинкен, подчеркнув важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, пообещал постоянную поддержку США.

Также отмечается, что он выразил признательность за неизменную приверженность премьер-министра Армении мирному процессу.

Согласно вчерашнему пресс-релизу канцелярии премьер-министра Армении, в ходе телефонного разговора Никол Пашинян подчеркнул, что «шаги азербайджанской стороны в Лачинском коридоре направлены на последовательную реализацию политики этнической чистки в Нагорном Карабахе и полного изгнания армян из Нагорного Карабаха». Он также подчеркнул важность «адекватного реагирования международного сообщества на подрывающие региональную безопасность действия Азербайджана и принятия действенных шагов по безоговорочному исполнению решения Международного суда».

В пресс-релизе отмечалось, что состоялся также обмен мнениями о переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, в том числе о предстоящих в ближайшие дни обсуждениях в Вашингтоне.

«Стороны подчеркнули важность последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе. Были затронуты также другие вопросы гуманитарного характера», - отметили в канцелярии премьер-министра Армении.