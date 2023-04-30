В Карабахе призвали Совбез ООН принять «срочные и практические» шаги

В заявлении по случаю 32-й годовщины начала операции «Кольцо», в которой отряды ОМОН МВД Азербайджанской ССР совместно с внутренними войсками МВД СССР и подразделениями 4-й Армии предприняли крупномасштабную военную операцию по депортации армянского населения Карабаха, Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха, в частности, подчеркнуло:

«Сегодня мы вновь склоняем головы перед памятью всех невинных жертв жестокой преступной операции «Кольцо» и еще раз призываем международное сообщество, и в первую очередь Совет Безопасности ООН, несущий прямую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, отказаться, наконец, от протокольных выражений обеспокоенности и призывов к обеим сторонам и принять срочные и практические шаги для недопущения повторения подобных зверств и массовых нарушений прав человека, а также предотвращения геноцидальных и экспансионистских намерений Азербайджана по отношению к Арцаху [Нагорному Карабаху – ред.] и Армении. Уверены, что первым шагом в этом направлении может стать убеждение, а при необходимости - принуждение авторитарных властей Азербайджана к соблюдению своих международных обязательств и норм международного права, в том числе выполнению юридически обязательных решений Международного суда ООН, без чего ссылки на международный порядок, основанный на международном праве, несостоятельны».