Байрамов и Мирзоян будут «разрабатывать дорожную карту урегулирования» в Вашингтоне – «Туран»

Об этом сообщает вашингтонский корреспондент азербайджанского информационного агентства «Туран» со ссылкой на свои дипломатические источники.

По данным информагентства, встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, может «продлиться несколько дней».

«Дипломатические источники сообщают, что если на переговорах в Вашингтоне удастся разработать «дорожную карту» мира, то Европа «закончит работу», приняв лидеров Азербайджана и Армении для заключения мирного договора «в течение нескольких недель», - пишет корреспондент агентства «Туран».

Других подробностей о предстоящих переговорах не сообщается.

Официальный Ереван сообщил сегодня, что министр иностранных дел Арарат Мирзоян с 30 апреля будет находится с рабочим визитом в столице США Вашингтоне, где планируется провести очередной раунд обсуждений по соглашению об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

Официальный Баку пока не делал заявлений об ожидаемой встрече.