Азербайджанская сторона на 14 часов остановила машины с гуманитарным грузом, направляющиеся в Карабах

Об этом сообщает ИнфоЦентр – единая информационная платформа госорганов Нагорного Карабаха.

Согласно ИнфоЦентру, с 21:00 28 апреля до 11:10 29 апреля азербайджанские силовики в районе города Шуши заблокировали движение автомобилей российских миротворческих сил, доставляющих гуманитарный груз из Армении в Нагорный Карабах, продержав их на дороге около 14 часов.

«Некоторое время назад в результате переговоров между командованием миротворческих войск и азербайджанской стороной было разрешено движение транспортных средств, и они двинулись в сторону Степанакерта. В грузовиках находились в основном продукты питания и бытовые предметы, которые в установленном порядке были погружены в городе Горис Республики Армения для удовлетворения основных потребностей находящегося в блокаде народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.].

Фактически, блокада Арцаха продолжается в двух точках: на блокпосту, установленном у моста Хакари 23 апреля, и на заблокированном с 12 декабря 2022 года участке возле города Шуши, где вчера агентов правительства Азербайджана в гражданской форме одежды заменили на сотрудников силовых органов.

Это свидетельствует о том, что, несмотря на обязательства, взятые на себя Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и другими международными документами, несмотря на решение Международного суда ООН и многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан изо дня в день углубляет блокаду народа Арцаха, повышает угрозу безопасности и ухудшает гуманитарную ситуацию», - говорится в сообщении ИнфоЦентра Нагорного Карабаха.