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Карабах

Армения ожидает от российских миротворцев усилий по скорейшей разблокировке Лачинского коридора - министр обороны

Армения ожидает от российских миротворцев усилий по скорейшей разблокировке Лачинского коридора. После сегодняшней встречи в Ереване с новоназначенным командующим российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе Александром Ленцовым об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Армении Сурен Папикян.

В первый же день, когда Азербайджан перекрыл мост Хакари и объявил о планах по установке контрольно-пропускного пункта, Ереван призвал Москву, наконец, выполнить свои обязательства по трехстороннему заявлению, устранив незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора.

«Мы обсудили оперативную обстановку и существующие проблемы вокруг Нагорного Карабаха и в зоне ответственности российского миротворческого контингента, ряд вопросов, направленных на повышение эффективности миротворческой миссии РФ. Я подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, отметил важность усилий по скорейшему разблокированию Лачинского коридора», - написал в Facebook Сурен Папикян.

О смене командующего миротворческими войсками Минобороны РФ сообщило два дня назад.

Сменивший Андрея Волкова генерал-полковник Александр Ленцов сегодня находился в Ереване, а вчера в Степанакерте он провел переговоры с президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном.

Степанакерт отверг требование Баку - Артур Арутюнян

Азербайджан, уже неделю как установивший контрольно-пропускной пункт на дороге из Армении в Нагорный Карабах, требует прохождения паспортного и грузового контроля в Лачинском коридоре. Как сказал Радио Азатутюн глава правящей фракции «Свободная Родина - Гражданский объединенный альянс» парламента Нагорного Карабаха Артур Арутюнян, Степанакерт отклонил это требование. Позиция была представлена на вчерашней встрече с президентом Карабаха.

«Те пункты, о которых он [Азербайджан] сейчас говорит - паспортный контроль, другие виды контроля - мы представили как неприемлемые для нас, и это грубое нарушение документа от 9 ноября, эти требования должны быть сняты. То, что написано в документе от 9 ноября, должно безоговорочно выполняться. То есть, должна быть обеспечена логика коридора, 5-километровая зона безопасности, бесперебойное движение товаров и людей в обе стороны», - сказал Артур Арутюнян.

О встрече российского генерала с азербайджанцами публично ни азербайджанской, ни российской стороной не заявлялось, но, по словам Арутюняна, переговоры об открытии моста Хакари по отдельности со Степанакертом и Баку ведет Ленцов. Однако уже 6-й день эти переговоры не дают результатов.

Ровно 4,5 месяца российские миротворцы заявляли, что ведут переговоры с азербайджанцами об открытии другого закрытого участка Лачинского коридора. Если в результате и этих переговоров не будет зафиксировано никакого прогресса, какими будут шаги Степанакерта? Советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян ответил, что их принцип не изменился: Карабах не может быть в составе Азербайджана, это будет уничтожение, любой шаг, служащий этой идее, в том числе установка таможенного поста, неприемлем. Сейчас они ждут конкретных ответов от Еревана, Москвы и Запада, чтобы знать, что делать.

«Пусть все - Ереван, Москва, Запад – скажут, если вы передумали, скажите: мы передумали, и мы соответственно посмотрим, если это противоречит этим принципам, примем решение, Арцах [Нагорный Карабах – ред.] уже в одиночку, потому что, если все придут к заключению, что все они признают [Карабах] частью Азербайджана, а так может быть... мы не хотим, мы не верим что Армения может на это пойти, но все же, посмотрим. Хорошо, что бедным арцахцам делать, какой у нас выход, чтобы не быть униженными и чтобы детей не убивали? Вот в чем вопрос», - сказал Бабаян.

Идею создания контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре президент Азербайджана озвучил еще в феврале, а через 2,5 месяца реализовал ее. В то время министр иностранных дел Армении счел неприемлемым пересмотр режима Лачинского коридора. И сегодня Мирзоян также заявил, что Ереван не пойдет на новые переговоры по этому вопросу.

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