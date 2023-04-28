Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Париж считает неприемлемым препятствование со стороны Азербайджана движению по Лачинскому коридору - Катрин Колонна

Главы МИД Франции и Армении на совместной пресс-конференции в Ереване, 28 апреля 2023 г.

«Франция вместе со своими партнерами из Европейского союза и США демонстрирует полную поддержку переговорам между Арменией и Азербайджаном», - заявила сегодня министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой в Ереване. 

«Мы все знаем, что путь к миру труден, труден и часто долог, но я говорю в Ереване, как я сказала в Баку, что это единственный путь, который позволит установить справедливый и прочный мир, единственный путь, который позволит создать новые перспективы для будущего обеих стран и населения обеих стран. Поэтому мы призываем всех решительно встать на этот путь, господин министр, с помощью ваших друзей. Справедливый и прочный мир. Что это значит? Прежде всего, мир, основанный на уважении международного права» - сказала глава МИД Франции.

Париж считает неприемлемым препятствование со стороны Азербайджана движению по Лачинскому коридору и заявляет, что для населения Нагорного Карабаха это чревато серьезными опасностями экономического и гуманитарного кризиса. По словам Колонны, подобные действия также мешают мирным переговорам с Арменией.

«И мы продолжаем призывать к восстановлению беспрепятственного движения по Лачинскому коридору в соответствии с взятыми на себя обязательствами, а также в соответствии с решением Международного суда. Эта блокада продолжается уже несколько месяцев, она неприемлема и не соответствует обязательствам по международному праву, кроме того, создает риск гуманитарного кризиса для населения Нагорного Карабаха», - сказала французский министр.

«Установка КПП в Лачинском коридоре является еще одним нарушением заявления от 9 ноября, но с точки зрения последствий это крайне опасное нарушение», - в свою очередь, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«За этим и уже открытыми призывами властей Азербайджана покинуть Нагорный Карабах, за риторикой ненависти невозможно не увидеть реальную угрозу этнических чисток в Нагорном Карабахе. Это должно быть ясно и международному сообществу, и в этом контексте мы еще раз подчеркнули необходимость принятия государствами-членами ООН, наделенными мандатом международной безопасности, действенных шагов, в том числе направления международной миссии в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, обеспечения беспрепятственного доступа туда международных гуманитарных организаций», - сказал Мирзоян.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG