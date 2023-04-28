Париж считает неприемлемым препятствование со стороны Азербайджана движению по Лачинскому коридору - Катрин Колонна

«Мы все знаем, что путь к миру труден, труден и часто долог, но я говорю в Ереване, как я сказала в Баку, что это единственный путь, который позволит установить справедливый и прочный мир, единственный путь, который позволит создать новые перспективы для будущего обеих стран и населения обеих стран. Поэтому мы призываем всех решительно встать на этот путь, господин министр, с помощью ваших друзей. Справедливый и прочный мир. Что это значит? Прежде всего, мир, основанный на уважении международного права» - сказала глава МИД Франции.

Париж считает неприемлемым препятствование со стороны Азербайджана движению по Лачинскому коридору и заявляет, что для населения Нагорного Карабаха это чревато серьезными опасностями экономического и гуманитарного кризиса. По словам Колонны, подобные действия также мешают мирным переговорам с Арменией.

«И мы продолжаем призывать к восстановлению беспрепятственного движения по Лачинскому коридору в соответствии с взятыми на себя обязательствами, а также в соответствии с решением Международного суда. Эта блокада продолжается уже несколько месяцев, она неприемлема и не соответствует обязательствам по международному праву, кроме того, создает риск гуманитарного кризиса для населения Нагорного Карабаха», - сказала французский министр.

«Установка КПП в Лачинском коридоре является еще одним нарушением заявления от 9 ноября, но с точки зрения последствий это крайне опасное нарушение», - в свою очередь, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«За этим и уже открытыми призывами властей Азербайджана покинуть Нагорный Карабах, за риторикой ненависти невозможно не увидеть реальную угрозу этнических чисток в Нагорном Карабахе. Это должно быть ясно и международному сообществу, и в этом контексте мы еще раз подчеркнули необходимость принятия государствами-членами ООН, наделенными мандатом международной безопасности, действенных шагов, в том числе направления международной миссии в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, обеспечения беспрепятственного доступа туда международных гуманитарных организаций», - сказал Мирзоян.