Указанный Пашиняном спорный 3,6-километровый участок до сих пор не скорректирован - глава Генштаба

Спустя неделю после заявления премьер-министра на спорном участке границы в селе Тех никаких изменений не произошло. Начальник Генштаба Вооруженных сил Эдуард Асрян сегодня сообщил журналистам, что указанный Николом Пашиняном спорный 3,6-километровый участок до сих пор не скорректирован.

В конце прошлой недели в парламенте премьер-министр заявил, что 5 из 11 километров границы в селе Тех являются спорными, из которых 1,4 километра были скорректированы, а 3,6 километра остались.

«В направлении села Тех, да, Вооруженные силы РА уже находится в условиях соприкосновения с противником, у нас также есть созданная передовая линия, мы совершенствуем позиционную систему, улучшаем, изо дня в день проводим соответствующие работы по еще большему улучшению, также получению преимущества перед противником на некоторых направлениях», - отметил глава Генштаба.

Заявив в парламенте о корректировке участка границы, премьер-министр не уточнил, покинули ли азербайджанцы в результате корректировки суверенную территорию Армении, или в результате той же корректировки было решено, что 30 марта азербайджанцы заняли принадлежащие им земли.

Начальник Генштаба сегодня в беседе с журналистами этот вопрос не затронул.

Асрян оценил ситуацию на границе как относительно стабильную, в то же время подчеркнув, что азербайджанские вооруженные силы регулярно нарушают режим прекращения огня на Сюникском и Гегаркуникском направлениях.

«Цель нарушения режима прекращения огня противником - постоянно сохранять напряженную ситуацию, но с нашей стороны ситуация находится под контролем», - сказал он.

Сегодня начальник Генштаба был в Джермуке. Он представил посетившей курортный город министру иностранных дел Франции Катрин Колонна ситуацию в городе после азербайджанского вторжения в сентябре 2022 года, показал где дислоцированы азербайджанские военные и какой ущерб был нанесен Джермуку. В ходе визита французскую делегацию сопровождал секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

«В результате действий противника, применившего ракеты, артиллерию, а также беспилотники, были нанесены удары как по военным, так и по экономическим и гражданским объектам», - представил глава Генштаба.

Касаясь находящихся сегодня в Армении европейских наблюдателей, Асрян отметил, что их присутствие сдерживает азербайджанцев. Глава МИД Франции Катрин Колонна также обратилась к европейской миссии, заявив, что Евросоюз помогает снизить напряженность и создать перспективы для мира. По словам французского министра, режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией должен соблюдаться для нахождения путей доверия.

«Сотрудничество между Арменией и наблюдательной миссией ЕС очень позитивное. Эта работа приносит нам положительные результаты. Это дает нам возможность благодаря наблюдательной работе получать информацию с места, которая полезна для стран-членов ЕС. Это наблюдательная, а не вооруженная миссия, ее цель - просто следить за ситуацией, но в любом случае такое присутствие дает возможность разрядить обстановку», - сказала Колонна.

В ходе визита в Джермук с министром иностранных дел Франции секретарь Совета безопасности Армении сообщил журналистам, что числа наблюдателей ЕС недостаточно для осуществления надлежащего мониторинга вдоль всей границы, по этой причине Армения предлагает расширить не только число, но и возможности наблюдательной миссии Евросоюза в Армении. Однако чиновник не пояснил, что он имеет в виду под «расширением возможностей» невооруженных наблюдателей.