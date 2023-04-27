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Карабах

Никто кроме России не должен осуществлять контроль в Лачинском коридоре - Пашинян

Спустя пять дней после установки азербайджанского КПП на мосту Хакари в Лачинском коридоре премьер-министр Армении публично затронул эту проблему.

«Азербайджан постоянно обостряет обстановку в регионе, на этот раз незаконно установив контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией. Если до сих пор Лачинский коридор был закрыт под предлогом ложной экологической акции, то теперь он уже официально закрыт Азербайджаном», - отметил Пашинян.

Премьер-министр заявил, что никто, кроме России не должен осуществлять контроль в Лачинском коридоре.

«Российские миротворческие силы должны держать под контролем Лачинский коридор и обеспечивать нормальное функционирование коридора. То есть, никто, кроме Российской Федерации, не должен осуществлять контроль в Лачинском коридоре, а Азербайджан не должен препятствовать свободному движению по коридору, это, как сказал Пашинян, предусмотрено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года», - сказал премьер.

Представляя позицию армянской стороны по урегулированию ситуации, Пашинян в очередной раз подчеркнул, что права и безопасность армян Нагорного Карабаха должны стать предметом переговоров между Степанакертом и Баку в рамках международного формата. Премьер-министр также счел необходимой отправку в Лачинский коридор и Нагорный Карабах срочной международной миссии по установлению фактов.

«Усилия Азербайджана по превращению Нагорного Карабаха в новый эшафот для Армении должны быть пресечены, и единственным надежным способом для этого является присутствие в Нагорном Карабахе представителей с широким международным мандатом», - отметил Никол Пашинян.

Секретарь Совбеза утверждает, что Лачинский коридор полностью принадлежит Российской Федерации

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян

К вопросу установки азербайджанского КПП на мосту Хакари вчера в интервью Общественному телевидению обратился секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он заявил, что Лачинский коридор полностью принадлежит Российской Федерации, поэтому именно Россия должна решить проблему открытия дороги.

Отметим, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года отмечается, что Лачинский коридор шириной 5 километров, который обеспечит связь Нагорного Карабаха с Арменией и одновременно будет обходить город Шуши, остается под контролем миротворческих сил Российской Федерации. Но в заявлении нет ни слова о том, что коридор принадлежит России.

«Совершенно ясно, что, согласно заявлению от 9 ноября, Лачинский коридор принадлежит Российской Федерации и там находятся российские миротворцы, он принадлежит, потому что, согласно заявлению от 9 ноября, за подписью Азербайджана, Лачинский коридор полностью передан Российской Федерации», - сказал Григорян.

Секретарь Совбеза Армении вчера также заявил, что если переговоры об открытии Лачинского коридора не дадут результатов, тогда русские должны прибегнуть к действиям. Армен Григорян не пояснил, какие конкретно действия ожидаются от миротворческих сил, у которых до сих пор нет мандата на деятельность.

«Если удастся решить путем переговоров, естественно, мы все будем счастливы, все хотят решать вопросы путем дипломатии, то есть, посредством разговора, а если вопросы не решаются таким путем, должны последовать действия», - подчеркнул он.

«Если Россия не может обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха, непонятно, зачем она нужна Армении»

Аналитик Тигран Григорян
Аналитик Тигран Григорян

Аналитик Тигран Григорян отмечает, что секретарь Совета безопасности Армении использовал неправильную лексику: согласно заявлению от 9 ноября, Лачинский коридор не принадлежит России, но находится под ее контролем. С другой стороны, аналитик подчеркивает, что при наличии политической воли Россия может заставить Азербайджан открыть дорогу, другой вопрос: пойдет Москва на жесткие шаги или нет?

В любом случае, по убеждению Григоряна, российская сторона должна отдавать себе отчет в том, что если она стерпит и эту провокацию Азербайджана, то поставит под вопрос вообще целесообразность своего присутствия на Южном Кавказе.

«Если Россия не сможет обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха и вообще существование армянского Нагорного Карабаха, непонятно, зачем вообще Россия нужна Армении, и это может стать началом процесса, концом которого может стать уход России с Южного Кавказа», - отметил политолог.

Официальная Москва пока публично не говорит о возможных вариантах решениях проблемы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня лишь заверила, что со стороны российских миротворческих сил предпринимаются все необходимые усилия как на земле, так и на политическом уровне для урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и возврата к трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Однако результатов до сих пор нет.

Минобороны России подтвердило замену Волкова на Ленцова

Вчера Минобороны России, в конце концов, подтвердило информацию о том, что командующего российскими миротворческими войсками Андрея Волкова на этой должности с 25 апреля заменяет заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ, советник министра обороны, 66-летний генерал-полковник Александр Ленцов.

Сегодня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян встретился с Ленцовым. Согласно официальному сообщению, Арутюнян отметил, что власти Карабаха ожидают от российских миротворческих сил, что в короткие сроки будут устранены все препятствия и будет обеспечена безопасность двустороннего сообщения между Карабахом и Арменией в соответствии с обязательствами, предусмотренными трехсторонним заявлением.

Пока официальный Степанакерт не сообщает подробностей переговоров с азербайджанской стороной с участием Ленцова.

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