Никто кроме России не должен осуществлять контроль в Лачинском коридоре - Пашинян

Спустя пять дней после установки азербайджанского КПП на мосту Хакари в Лачинском коридоре премьер-министр Армении публично затронул эту проблему.

«Азербайджан постоянно обостряет обстановку в регионе, на этот раз незаконно установив контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией. Если до сих пор Лачинский коридор был закрыт под предлогом ложной экологической акции, то теперь он уже официально закрыт Азербайджаном», - отметил Пашинян.

Премьер-министр заявил, что никто, кроме России не должен осуществлять контроль в Лачинском коридоре.

«Российские миротворческие силы должны держать под контролем Лачинский коридор и обеспечивать нормальное функционирование коридора. То есть, никто, кроме Российской Федерации, не должен осуществлять контроль в Лачинском коридоре, а Азербайджан не должен препятствовать свободному движению по коридору, это, как сказал Пашинян, предусмотрено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года», - сказал премьер.

Представляя позицию армянской стороны по урегулированию ситуации, Пашинян в очередной раз подчеркнул, что права и безопасность армян Нагорного Карабаха должны стать предметом переговоров между Степанакертом и Баку в рамках международного формата. Премьер-министр также счел необходимой отправку в Лачинский коридор и Нагорный Карабах срочной международной миссии по установлению фактов.

«Усилия Азербайджана по превращению Нагорного Карабаха в новый эшафот для Армении должны быть пресечены, и единственным надежным способом для этого является присутствие в Нагорном Карабахе представителей с широким международным мандатом», - отметил Никол Пашинян.

Секретарь Совбеза утверждает, что Лачинский коридор полностью принадлежит Российской Федерации

К вопросу установки азербайджанского КПП на мосту Хакари вчера в интервью Общественному телевидению обратился секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он заявил, что Лачинский коридор полностью принадлежит Российской Федерации, поэтому именно Россия должна решить проблему открытия дороги.

Отметим, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года отмечается, что Лачинский коридор шириной 5 километров, который обеспечит связь Нагорного Карабаха с Арменией и одновременно будет обходить город Шуши, остается под контролем миротворческих сил Российской Федерации. Но в заявлении нет ни слова о том, что коридор принадлежит России.

«Совершенно ясно, что, согласно заявлению от 9 ноября, Лачинский коридор принадлежит Российской Федерации и там находятся российские миротворцы, он принадлежит, потому что, согласно заявлению от 9 ноября, за подписью Азербайджана, Лачинский коридор полностью передан Российской Федерации», - сказал Григорян.

Секретарь Совбеза Армении вчера также заявил, что если переговоры об открытии Лачинского коридора не дадут результатов, тогда русские должны прибегнуть к действиям. Армен Григорян не пояснил, какие конкретно действия ожидаются от миротворческих сил, у которых до сих пор нет мандата на деятельность.

«Если удастся решить путем переговоров, естественно, мы все будем счастливы, все хотят решать вопросы путем дипломатии, то есть, посредством разговора, а если вопросы не решаются таким путем, должны последовать действия», - подчеркнул он.

«Если Россия не может обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха, непонятно, зачем она нужна Армении»

Аналитик Тигран Григорян отмечает, что секретарь Совета безопасности Армении использовал неправильную лексику: согласно заявлению от 9 ноября, Лачинский коридор не принадлежит России, но находится под ее контролем. С другой стороны, аналитик подчеркивает, что при наличии политической воли Россия может заставить Азербайджан открыть дорогу, другой вопрос: пойдет Москва на жесткие шаги или нет?

В любом случае, по убеждению Григоряна, российская сторона должна отдавать себе отчет в том, что если она стерпит и эту провокацию Азербайджана, то поставит под вопрос вообще целесообразность своего присутствия на Южном Кавказе.

«Если Россия не сможет обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха и вообще существование армянского Нагорного Карабаха, непонятно, зачем вообще Россия нужна Армении, и это может стать началом процесса, концом которого может стать уход России с Южного Кавказа», - отметил политолог.

Официальная Москва пока публично не говорит о возможных вариантах решениях проблемы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня лишь заверила, что со стороны российских миротворческих сил предпринимаются все необходимые усилия как на земле, так и на политическом уровне для урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и возврата к трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Однако результатов до сих пор нет.

Минобороны России подтвердило замену Волкова на Ленцова

Вчера Минобороны России, в конце концов, подтвердило информацию о том, что командующего российскими миротворческими войсками Андрея Волкова на этой должности с 25 апреля заменяет заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ, советник министра обороны, 66-летний генерал-полковник Александр Ленцов.

Сегодня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян встретился с Ленцовым. Согласно официальному сообщению, Арутюнян отметил, что власти Карабаха ожидают от российских миротворческих сил, что в короткие сроки будут устранены все препятствия и будет обеспечена безопасность двустороннего сообщения между Карабахом и Арменией в соответствии с обязательствами, предусмотренными трехсторонним заявлением.

Пока официальный Степанакерт не сообщает подробностей переговоров с азербайджанской стороной с участием Ленцова.