Власти не приемлют критику оппозиции, утверждающей, что зеленый свет на установку КПП в Лачинском коридоре дал Ереван

Власти Армении не приемлют критику парламентской оппозиции, утверждающей, что зеленый свет на установку КПП в Лачинском коридоре дал Ереван, когда на прошлой неделе премьер-министр Армении в Национальном собрании заявил, что Армения в полной мере признает территориальную целостность Азербайджана и что мир возможен, если Армения признает свою территорию площадью 29 800 квадратных километров.

Председатель комиссии по внешним отношениям, депутат правящей фракции «Гражданский договор» Саргис Ханданян сказал, что, напротив, выступление премьер-министра было конструктивным.

«Становится очевидно, что Армения является конструктивной стороной, и это, похоже, становится очевидно и для международных партнеров, и доказательством этого являются, например, очень быстрые и адресные оценки сложившейся ситуации со стороны Госдепартамента США или МИД Франции. И Армения не может отступить от взятого на себя мирного процесса, от своей цели по установлению стабильности в регионе», - сказал Ханданян.

Между тем, Баку вчера также сослался на заявления Еревана о признании территориальной целостности Азербайджана. В МИД Азербайджана напомнили о договоренностях в Праге и Сочи, назвав создание КПП законным.

«Армения всегда отмечала, что права и безопасность армян Нагорного Карабаха должны быть решены и должны быть решены в условиях международной видимости, поэтому подобная формулировка Баку является манипулятивной, и за последним заявлением премьер-министра Пашиняна в Национальном собрании последовало заявление об обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха», - сказал провластный депутат.

Ереван продолжает видеть выход из создавшейся ситуации только дипломатическим, политическим путем, ожидая от России дополнительных усилий, хотя переговоры за прошедшие четыре месяца при посредничестве российских миротворцев не только не дали результатов, но и ухудшили ситуацию.

«Если вы имеете в виду силовой сценарий, то я думаю, что это бесперспективный сценарий, потому что Армения не представляет себе решение вопросов таким образом», - заключил Ханданян.