Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Париж призывает Баку выполнить свои международные обязательства

Здание МИД Франции

Париж призывает Баку выполнить свои международные обязательства, в частности, реализовать обеспечительные меры решения Международного суда ООН от 22 февраля, которые носят обязательный характер.

МИД Франции подчеркивает, что установка Азербайджаном КПП на въезде на новую дорогу Лачинского коридора противоречит обязательствам, взятым на себя соглашениями о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу.

Париж призывает к восстановлению свободного передвижения товаров и людей по Лачинскому коридору, а также к бесперебойной подаче газа и электричества.

Ադրբեջանցիները երեկ փակել են Հայաստանն Արցախին կապող Հակարիի կամուրջը, որը Լաչինի միջանցքում է`ռուս խաղաղապահների վերահսկողության գոտում։ Բաքվում հայտարարել են, թե տեղում նոր անցակետ են տեղադրել, ինչի մասին տեղեկացրել են ռուս խաղաղապահների հրամանատարությանը և ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնին:

Back to top
XS
SM
MD
LG