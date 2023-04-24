Париж призывает Баку выполнить свои международные обязательства

МИД Франции подчеркивает, что установка Азербайджаном КПП на въезде на новую дорогу Лачинского коридора противоречит обязательствам, взятым на себя соглашениями о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу.

Париж призывает к восстановлению свободного передвижения товаров и людей по Лачинскому коридору, а также к бесперебойной подаче газа и электричества.

Ադրբեջանցիները երեկ փակել են Հայաստանն Արցախին կապող Հակարիի կամուրջը, որը Լաչինի միջանցքում է`ռուս խաղաղապահների վերահսկողության գոտում։ Բաքվում հայտարարել են, թե տեղում նոր անցակետ են տեղադրել, ինչի մասին տեղեկացրել են ռուս խաղաղապահների հրամանատարությանը և ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնին: