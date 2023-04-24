«И сегодня проживающие в Нагорном Карабахе армяне сталкиваются с опасностью геноцида и этнических чисток» – МИД Армении

В заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД, говорится:

«Сегодня, 24 апреля, армянский народ по всему миру чтит память жертв Геноцида армян, совершенного в Османской империи в начале ХХ века.

В результате этого спланированного и беспрецедентного по своим масштабам преступления против человечности в 1915-1923 годах 1,5 миллиона армян были убиты, сотни тысяч подверглись насилию и насильственной депортации, были лишены возможности сохранить свою самобытность на своей родине. Это преступление, совершенное против целого народа только по причине его армянской национальности, позднее стало основой для определения преступления геноцида и нашло отражение в международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Спустя более века можно констатировать, что солидарностью международного сообщества в осуждении и признании преступления геноцида является признание Геноцида армян на государственном уровне около тремя десятками стран, а также принятие соответствующих резолюций и деклараций рядом международных структур, единогласное принятие резолюций «Предотвращение геноцида» за авторством Республики Армения в рамках Совета ООН по правам человека.

Международное признание Геноцида направлено на предотвращение повторения аналогичного преступления против человечности в любом другом уголке мира, в том числе сдерживание угроз новых этнических чисток: именно безразличие, терпимость и безнаказанность делают возможным совершение этого массового преступления.

К сожалению, сегодня, как и столетие назад, опасность геноцидальной политики ощутима в разных уголках мира. И сегодня проживающие в Нагорном Карабахе армяне сталкиваются с опасностью геноцида и этнических чисток. Продолжающаяся агрессивная политика Азербайджана в отношении народа Нагорного Карабаха, антиармянская риторика, действия по лишению его собственной родины и стиранию армянского следа являются проявлением геноцидальных намерений.

Сегодня, вновь склонив головы перед памятью святых жертв Геноцида армян и являясь пионером в продвижении повестки предотвращения геноцида, мы подтверждаем нашу приверженность справедливости, признанию истины, предотвращению новых геноцидов и преступлений против человечности, а также борьбе с проявлениями дискриминации и нетерпимости по национальному, религиозному и расовому признаку».