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Карабах

В Карабахе опровергли сообщения Минобороны Азербайджана

Здание МИД Нагорного Карабаха в Степанакерте (архив)

Власти Нагорного Карабаха назвали распространенные Министерством обороны Азербайджана сообщения о подрыве грузовика азербайджанской армии на минах, специально установленных армянской стороной, «дезинформацией».

«Очередное провокационное заявление министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 22 апреля на территории Шушинского района военный грузовик азербайджанской армии подорвался на минах, специально установленных армянской стороной является полной ложью и не соответствует действительности. Этому заявлению предшествовало другое сообщение, содержащее дезинформацию, в котором, в частности, утверждалось, что якобы из Армении в Арцах [Нагорный Карабах – ред.] в сопровождении российских миротворцев были перевезены боеприпасы.

Содержательная очередность вышеуказанных заявлений со всей очевидностью указывает на цель проводимой Азербайджаном дезинформационной кампании, а именно – подготовить почву для возможных провокаций против Республики Арцах», - заявили в МИД Нагорного Карабаха.

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