В Карабахе опровергли сообщения Минобороны Азербайджана

«Очередное провокационное заявление министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 22 апреля на территории Шушинского района военный грузовик азербайджанской армии подорвался на минах, специально установленных армянской стороной является полной ложью и не соответствует действительности. Этому заявлению предшествовало другое сообщение, содержащее дезинформацию, в котором, в частности, утверждалось, что якобы из Армении в Арцах [Нагорный Карабах – ред.] в сопровождении российских миротворцев были перевезены боеприпасы.

Содержательная очередность вышеуказанных заявлений со всей очевидностью указывает на цель проводимой Азербайджаном дезинформационной кампании, а именно – подготовить почву для возможных провокаций против Республики Арцах», - заявили в МИД Нагорного Карабаха.