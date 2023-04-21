Провластный депутат начал сбор подписей в поддержку отзыва Тагуи Товмасян с должности председателя парламентской комиссии

«Фракция должна обсудить, и если фракция примет решение, то этому вопрос будет дан установленный законом ход», - сказал журналистам Агазарян.

Товмасян вчера в парламенте провела акцию протеста против выступлений премьер-министра Никола Пашиняна. Она заявила, что не уйдет с трибуны Национального собрания, чтобы в парламенте «не звучала ложь». Ее и нескольких ее товарищей по команде силой вывели из зала заседаний.

После громкого инцидента Агазарян с трибуны заявил, что начинает процесс. Он ищет основания для отставки Товмасян также в связи шумным заседанием по выдвижению кандидатов в омбудсмены 17 дней назад. Тогда во время представления кандидата от оппозиции Эдгара Казаряна дискуссия переросла в словесную перепалку.

Хотя тогда провластные депутаты оскорбляли и угрожали кандидату от оппозиции, Овик Агазарян считает, что ответить должна глава комиссии Тагуи Товмасян.

По мнению провластного депутата, они могут уволить Товмасян на том основании, что она не прервала заседание и не пригласила стороны на отдельную беседу. «Она могла всего лишь один раз объявить перерыв, пригласить стороны на отдельную беседу и призвать всех оставаться в рамках корректности», - сказал он.

Тагуи Товмасян на это возразила: «Я как минимум два раза заявила в прямом эфире об объявлении перерыва, предложила, и в конце перерыв был объявлен по моему предложению. Так что это самая слабая основа, которую они могут найти».

Начатый против нее процесс она считает политическим давлением. «Нет оснований даже для того, чтобы сделать вопрос о моей отставке предметом обсуждения, не говоря уже о принятии решения», - сказала Товмасян.

Агазарян в тот день также участвовал в заседании. К инициированному им сбору подписей присоединились 29 из 71 провластного депутата. Фракция получила список, должно быть созвано внеочередное заседание и должен быть обсужден вопрос о том, есть ли основания для разработки проекта и обсуждения вопроса Товмасян.

«Я передал документ главе фракции Айку Конджоряну, который, по моему мнению, в ближайшее время назначит внеочередное заседание фракции», - отметил Агазарян.

По его словам, в их команде есть депутаты, которые не видят необходимости в таком процессе. Имен он не назвал.

Рустам Бакоян, который также присутствовал на заседании и также оскорблял кандидата от оппозиции, сегодня сказал Радио Азатутюн, что не присоединился к сбору подписей. «Я не знаю, кто и что сказал. Я не подписал», - сообщил он.

Не присоединился к сбору подписей и заместитель председателя комиссии по обороне Армен Хачатрян. «Он приносит, инициирует, а мы должны посмотреть на основания, убедиться, правомерны эти основания или нет», - сказал он.

Вице-спикер НС Рубен Рубинян отказался сообщить свою позицию по этому вопросу.