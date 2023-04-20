Политическая акция в парламенте: По распоряжению спикера оппозиционеры были удалены из зала

Депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян в конце свое выступления в рамках обсуждения реализации программы правительства заявила, что проводит политическую акцию и в знак протеста не покинет парламентскую трибуну.

«И я не позволю вам снова лгать с трибуны номер один страны, ставить под сомнение армянскую принадлежность Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] или историю армянского народа в целом», - заявила она, пригласив согласных с ней коллег присоединиться к акции.

«Хватит, протрезвитесь и поймите меру своей ответственности», — подчеркнула оппозиционер.

Спикер парламента Ален Симонян поспешил дать указание отключить телетрансляцию и пригласил в зал сотрудников безопасности, которые увели Товмасян и примкнувших к ней других оппозиционеров.

«Сейчас происходит конкретное беззаконие, потому что по распоряжению председателя Национального собрания с применением грубой силы нас вывели из зала заседаний парламента, и теперь нам запрещено входить на наше рабочее место. Это явное беззаконие, прямое нарушение прав человека, права на депутатскую деятельность. Это означает, что мы имеем дело просто с элементарной безнаказанностью», - заявила депутат Товмасян в беседе с журналистами вне зала заседаний.