США остаются вовлеченными в армяно-азербайджанский процесс – представитель Госдепа

Об этом на вчерашнем брифинге в Вашингтоне заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель.

Представитель Госдепа напомнил, что Энтони Блинкен «имел возможность встретиться с лидерами этих стран несколько недель назад в рамках Мюнхенской конференции по безопасности».

«Это то, чем мы продолжаем заниматься. Это то, чем господин [Луис] Боно [старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США – ред.] продолжает заниматься», — отметил Патель.

На вопрос, когда можно ожидать очередную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Патель ответил, что не хочет предвосхищать события. «Но я уверен, что скоро у нас будет чем поделиться», — добавил он.