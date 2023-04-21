Мужчина из Армении подумывает о поездке в оккупированный Россией украинский Мариуполь «на заработки»

«Это случилось недавно. Парень из Оренбурга сам пошел воевать. Он был родом из нашего села. Из Оренбурга добровольцем поехал 2 января, а 4 января погиб. Его тело сюда доставили только в середине марта, здесь и похоронили», — рассказал один из односельчан погибшего.

Почему мужчина решил воевать, выяснить не удалось, поскольку его родственников в селе не было.

На этой неделе Радио Азатутюн рассказывало об еще одном гражданине Армении, погибшем в российско-украинской войне. 27-летний житель Гюмри Геворг Маргарян, отбывавший наказание в одной из сибирских тюрем, оказался в оккупированной Россией Донецкой области Украины за тысячи километров от места своего заключения. Там он погиб при не известных его близким обстоятельствах. На прошлой неделе российские власти вернули тело погибшего три месяца назад мужчины его родственникам, проживающим в Гюмри.

Несмотря на эти тревожные сообщения, 64-летний крановщик из Мец Манташа Вагаршак Сукоян говорит, что подумывает над тем, чтобы поехать в оккупированный Россией украинский Мариуполь на заработки. В селе Мец Манташ, где проживает около 2500 человек, большинство мужчин в это время года обычно уезжает на заработки за границу.

«Я тоже должен был поехать с ними, должен был четыре месяца отработать в Якутске. Затем строительные работы должны продолжиться в Мариуполе. Если мне дадут зарплату, которую я хочу, я поеду, если нет – не пойду», – в беседе с Радио Азатутюн сказал Сукоян.

Бывший военнослужащий говорит, что ему предложили присоединиться к группе, которая участвует в том, что в России называют восстановительными работами в захваченном и разрушенном Мариуполе. По словам мужчины, предложение сделали проживающие в России армяне, имеющие многолетний опыт работы по привлечению трудовых мигрантов из Армении в Россию.

На вопрос, не боится ли он ехать в зону боевых действий, мужчина ответил так: «Нет, что ты. В Армении больше риска войны, наши границы опаснее, чем в России. Что касается строительства, то... а кто будет строить в зоне боевых действий?»

В Мец Манташе люди жалуются на то, что не получают нормального дохода от продаж выращиваемой ими картошки и моркови, поэтому пока еще не могут отказаться от заработков за границей, в основном в России. Но и это для многих стало трудным, поскольку курс рубля упал.

«Мне нечего делать там в этом году, ведь деньги уже не те. Не знаю, посмотрим. У меня там много знакомых, зовут меня, но я сказал, что пока нет», - сказал житель села Вардан Нариманян.

Виктор Чахоян тоже не собирается ехать на заработки за границу: «Должен быть смысл. 50 тысяч рублей — это будет где-то 200 тысяч драмов, а на эти деньги содержать семью целый месяц не получиться».

Чахоян, который 20 лет содержал свою семью, работая за границей, говорит, что подумает о заработках в Россию, если обменный курс рубля вырастет.

По данным Федеральной миграционной службы России, число армянских трудовых мигрантов, отправляющихся в эту страну, в прошлом году сократилось примерно на 15 процентов. Если в 2021 году в Россию с целью работы въехало около 390 тысяч граждан Армении, то в прошлом году – 332 тысячи.

Правозащитники регулярно предупреждают трудовых мигрантов, что их права могут нарушаться чаще в воюющей России, которая также находится под западными санкциями из-за агрессии в отношении Украины.