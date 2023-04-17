При каких обстоятельствах Геворг Маргарян из Гюмри оказался в оккупированном Россией Донецке и погиб на поле боя?

Известие о смерти 27-летнего Геворга родственники получили несколько дней назад, но сам инцидент произошел три месяца назад. Родственники говорят, что тело в Армению перевезли российские власти. Его похоронили 16 апреля.

«Столько времени прошло. А информацию я получила в течение последних трех дней. Прислали по телефону текстовое сообщение, что вашего сына увезли воевать на Украину, он уже погиб, отправляем тело в Армению. Мой муж поехал в Ереван, оттуда мы привезли его [в Гюмри]», - рассказала мать погибшего в Украине армянина.

Как, при каких обстоятельствах, почему Маргарян, отбывавший наказание в читинской тюрьме, оказался на поле боя, семья не знает. Родителям вручили только свидетельство о смерти и паспорт. В свидетельстве о смерти указано, что «гражданин Армении Геворг Маргарян погиб 23 января в городе Артемовске [Бахмут - ред.] Артемовского района Донецкой Республики Российской Федерации».

Мать Геворга, Каринэ, рассказала, что ее сын в 2016 году уехал в Читу на заработки, впутался в какую-то историю и был приговорен к семи годам лишения свободы. До конца приговора оставалось несколько месяцев. Мать говорит, что всегда разговаривала с сыном по телефону: в последний раз Геворг сказал, что его заберут из места заключения на военные сборы на полгода, но не сказал куда именно. После этого разговора они полгода не слышали о сыне. А несколько дней назад услышали известие о его смерти.

«У многих просто нет выбора»

По многочисленным сообщениям, российских заключенных вербует частная военная компания «Вагнер», которой руководит один из приближенных к президенту России Владимиру Путину Евгений Пригожин. По данным правозащитников, в прошлом году он забрал на войну более 50 тысяч осужденных, многие из них погибли на поле боя, некоторые пропали без вести, а некоторые продолжают воевать. Непонятно, был ли молодой человек из Гюмри завербован «Вагнером», пошел ли Геворг добровольно или его заставили.

Представитель международной правозащитной организации «Тонг Джахони» констатирует, что у многих просто нет альтернативы: «Если раньше задержанных запугивали, избивали, подвергали насилию, чтобы они подписали контракт, то сейчас даже этого не делается: приезжает автозак, людей сажают в машину и увозят на фронт».

Президент организации Валентина Чупик в беседе с Радио Азатутюн отметила, что российские власти намеренно нацеливаются на мигрантов, четко понимая, что они уязвимы и незащищены на российской земле.

«Звонят заключенные, которые еще не попали туда, и говорят: «Спасите нас, мы не хотим там оказаться, мы знаем, что нас отправляют в Украину». Они не граждане России, вида на жительство у них тоже нет, у них есть срок заключения, поэтому они более уязвимы, они полностью подконтрольны государству, поэтому проще их запихать в автозак и увезти», — сказала Валентина Чупик.

В последние месяцы к правозащитнице с просьбой о помощи обращались и армянские мигранты

В последние месяцы к правозащитнице с просьбой о помощи обращались и армянские мигранты. В интернете также было распространено видео, на котором гражданина Армении в России пытались заставить пойти на войну.

«Это реальные люди, которых пытались загнать в российскую армию. Я знаю гражданина Армении с видом на жительство. Видео о нем распространилось в YouTube. Там видно, как его заставляют подписать контракт, а он говорит: «Я не гражданин России, почему я должен подписывать контракт?» Ему говорят: «Ты черный, ты должен»», — рассказала она.

По словам правозащитницы, мигрантов также пытаются вывозить на оккупированные территории Украины, принуждая к участию в восстановительных работах. Одних заманивают обещанием российского гражданства, другим обещают высокую зарплату, а потом обманывают.

«Группа мигрантов-армян тоже звонила и спрашивала, ехать ли им на заработки в Луганск. Я сказала: ни в коем случае», — рассказала Валентина Чупик.

Также правозащитница рассказала случай о том, как мигрантов обманули, сказав, что везут на работу в одном из подмосковных районов. Однако через несколько часов автобус остановился в оккупированном Россией украинском Мариуполе.

«Пользуясь тем, что мигранты не знают географии ни России, ни Украины, им сказали, что это отличный район в Московской области, едем в Мариуполь. Они поняли, что что-то не так, когда увидели разрушенные дома из окон своих автобусов. Они поняли, что приехали не туда, куда им сказали, и стали нам звонить, спрашивая: «Что нам делать? Разве это не Московская область? Что это? Куда мы попали?» Есть и другие способы обмана», - рассказала правозащитница.

По словам Чупик, этот случай произошел в октябре прошлого года. Радио Азатутюн известно еще как минимум о трех случаях гибели граждан Армении в российско-украинской войне. Однако их родственники отказываются говорить об этом. У семьи Маргарян тоже много вопросов, но они не знают, к кому обратиться, чтобы узнать, где и как погиб их сын.