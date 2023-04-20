Пашинян не исключает, что в Карабахе его неправильно поняли

Обычно в Степанакерте меня неправильно понимают, не исключено, что и на этот раз меня неправильно поняли, так премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на критику, высказанную накануне всеми политическими силами парламента Нагорного Карабаха - как провластными, так и оппозиционными.

«Нужно глубже вникать в вопросы, потому что, если мы не понимаем содержание вопроса глубоко, мы постоянно делаем ошибки и делали их. Я сказал об этом. Я внимательно слежу за мнением Национального собрания Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], ценю его, отношусь к нему с уважением, но я сказал другое», - сказал он.

На вопрос, значит ли это, что его неправильно поняли, премьер-министр ответил: «Обычно неправильно понимают, и не исключено, что и на этот раз неправильно понимают, но, на мой взгляд, по большому счету, здесь нечего неправильно понимать, потому что мои оценки очень ясны, и я хочу обратить внимание на следующее: а какой контраргумент прозвучал в области аргументов?»

В Степанакерте вчера сочли неприемлемыми заявления, ставящие под сомнение фактический статус Нагорного Карабаха, адресно затронув последнее выступление Никола Пашиняна.

Два дня назад Пашинян в парламенте заявил, что Армения еще в 2007 году, приняв «Мадридские принципы» за основу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. В Карабахе в ответ заявили, что считают неприемлемой точку зрения премьер-министра о том, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, «который пытается обосновать это одним пунктом мадридского рабочего документа, а также взяв за основу Алма-Атинскую декларацию». Фракции парламента Карабаха заключили, что, отделяя вопрос обеспечения безопасности народа Карабаха от его права на самоопределение, официальные лица Армении принимают позицию официального Баку.

Никол Пашинян всегда назначает виновных в своих ошибках, сказал руководитель оппозиционной фракции «Справедливость» парламента Карабаха Давид Галстян.

«Никол Пашинян время от времени в своих выступлениях говорит: я не веду переговоры от имени Арцаха, я не могу, арцахские армяне не голосовали за меня. Если Вы не можете говорить от имени Арцаха, вообще не говорите, но если говорите, наше самоопределение утверждено решением Верховного совета в 1991 году, власти Республики Армения должны это учитывать и как минимум не задвигать самоопределение арцахских армян на задний план. А Никол Пашинян во всех своих выступлениях пытается игнорировать право на самоопределение проживающих в Арцахе наших соотечественников, он нарушает наши права», - сказал Галстян.