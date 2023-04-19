Своим заявлением Алиев признает факт спланированной агрессии против Армении – МИД РА

«Своим заявлением президент Азербайджана открыто признает факт спланированной агрессии и оккупации суверенных территорий Республики Армения, а также открыто раскрывает свои намерения подвергнуть население Нагорного Карабаха этнической чистке», - так МИД Армении отреагировал на вчерашние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Алиев в очередной раз озвучил угрозы и оскорбления в адрес армян и выдвинул новые требования. Говоря о необходимости заключения мира с Арменией, он также подчеркнул, что Баку усиливает армию, чтобы быть готовым к любой ситуации.

Официальный Ереван расценил заявления Алиева как свидетельство намерения торпедировать усилия армянской стороны и международного сообщества по установлению мира на Южном Кавказе.

«Этими заявлениями Ильхам Алиев демонстрирует открытое игнорирование в отношении различных международных партнеров, в присутствии и посредничестве которых Азербайджан признал территориальную целостность Республики Армения и взял на себя ряд конкретных обязательств, в том числе как по делимитации границ между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Алма-Атинской декларации, так и по созданию международного механизма для решения вопросов прав и гарантий безопасности народа Нагорного Карабаха», - заявил официальный Ереван.

«Алиев не должен диктовать властям Армении, что делать»

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян назвал заявления Ильхама Алиева агрессивными.

«В очередной раз миру было продемонстрировано армяноненавистничество, а стиль ведения переговоров, выступлений и работы в качестве международного партнера был способом еще раз попытаться навязать нам что-то», - сказал Ален Симонян.

Другой член возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном партии «Гражданский договор» Армен Хачатрян сказал, что Алиев не должен диктовать властям Армении, что делать.

Заявив, что руководство Армении в настоящее время «принципиально согласно» с их подходами к армяно-азербайджанскому мирному договору, и напомнив довоенное заявление премьер-министра Никола Пашиняна «Арцах [Нагорный Карабах - ред.] — это Армения и точка», Алиев также потребовал отредактировать это заявление и сказать, что «Карабах — это Азербайджан».

Хачатрян назвал заявления Алиева разнузданными, не дав конкретного ответа на вопрос, выполнит Пашинян требование Алиева или нет.

«Не Алиеву диктовать, что и как мы должны делать. Вся проблема заключается именно в том, что Алиев должен понять, что силой и насилием он не может решить ни один вопрос, хотя сегодня геополитическая ситуация такова, что ничего нельзя исключать, нужно быть готовыми ко всему, но я знаю, что однажды ненависть и что агрессивное поведение будут направлены против его собственной власти. Придет время и будет так. Конец всех диктаторов таков», - сказал депутат.

«Алиев пытается использовать окно возможностей, открывшееся в результате российско-украинской войны»

Парламентская оппозиция считает, что Алиев торопится, пытается максимально использовать окно возможностей, открывшееся в результате российско-украинской войны.

По словам депутата фракции «Честь имею» Тиграна Абраамяна, Алиев не довольствуется одними заявлениями, он хочет от Еревана документального закрепления.

«Очевидно, что он получает выгодные для него сигналы лично от Пашиняна, как в связи с территориальной целостностью Азербайджана, так и по возможному решению вопроса Арцаха, и это полностью удовлетворяет Азербайджан, потому что подразумевает полный контроль над Арцахом в составе Азербайджана, плюс удовлетворение тех территориальных требований, которые подразумевают передачу территорий сегодняшней Республики Армения Азербайджану. Что его не удовлетворяет? Он пытается все это задокументировать, чтобы получить выгодные условия для занятия позиции и ведения переговоров в случае с этим или всеми другими последующими властями», - отметил Абраамян.

Если депутат считает шаги президента Азербайджана поспешными, то, власть Армении, наоборот, по его мнению, не спешит. «Потому что осознает, что быстрые процессы могут привести к концу ее власти, и естественно, в этом случае власть Армении пытается затянуть процесс и поставленные перед нею азербайджанские требования выполнять постепенно», - сказал он.

В Карабахе считают неприемлемой точку зрения премьер-министра о том, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана

В то время как вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает от Азербайджана того же, сегодня в Нагорном Карабахе заявили, что считают неприемлемой точку зрения премьер-министра о том, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, «который пытается обосновать это одним пунктом мадридского рабочего документа, а также взяв за основу Алма-Атинскую декларацию».

Фракции парламента Карабаха подчеркивают, что Пашинян игнорирует тот факт, что этот документ был принят с принципиальной оговоркой, касающейся статуса Нагорного Карабаха.

«Официальные круги Армении отделяют вопрос обеспечения безопасности народа Арцаха от его права на самоопределение, игнорируя решающий элемент последнего, что, по сути, соответствует позиции официального Баку», - говорится в заявлении.

Вчера Алиев в очередной раз исключил уже на протяжении нескольких месяцев звучащее предложение Армении о переговорах Степанакерта и Баку при международном посредничестве. По его словам, армяне Карабаха должны принять гражданство Азербайджана, жить под флагом Азербайджана или найти другое место жительства. Между тем, в Степанакерте заявляют, что право народа Карабаха на самоопределение не подлежит торгу.