«Проблема Нагорного Карабаха не является внутренним делом Азербайджана» - глава МИД Карабаха ответил Алиеву

Об этом в беседе с карабахским информационным агентством «Арцахпресс» заявил министр иностранных дел Нагорного Карабаха Сергей Газарян, отвечая на заявления, сделанные ранее на этой неделе президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

18 апреля в интервью азербайджанскому государственному телевидению Алиев сначала напомнил, что «Ереван официально признал территориальную целостность Азербайджана» в Праге, а затем вновь заявил, что Карабах является «внутренним делом Азербайджана».

Сергей Газарян, между тем, подчеркнул, что «сразу после обретения Арцахом (Нагорным Карабахом), Арменией и Азербайджаном независимости международное сообщество создало специальный механизм для урегулирования азербайджано-карабахского конфликта – Минский процесс».

«Решение о создании международного формата по определению окончательного политического статуса Арцаха свидетельствует о том, что сообщество государств не признавало Арцах в составе независимого Азербайджана. В свою очередь, согласие Азербайджана на участие в Минском процессе также является признанием того факта, что нагорно-карабахская проблема - не внутреннее дело Азербайджана», - отметил карабахский дипломат.

Сергей Газарян еще раз подчеркнул позицию армянской стороны: азербайджано-карабахский конфликт – это прежде всего вопрос прав и свобод человека и, в первую очередь, права народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

«В этом смысле, согласно международным обязательствам, в том числе взятых на себя государством Азербайджан, вопросы прав и свобод человека представляют непосредственный и законный интерес для всех государств и не являются исключительно внутренним делом какого-то одного государства», - подчеркнул он.