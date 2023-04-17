«Сегодня мы пришли, чтобы работать, но нам не дают» - сотрудник Соткского рудника об обстрелах со стороны Азербайджана

«Работы на руднике были приостановлены в субботу утром. До сих пор они не возобновлены из-за периодических обстрелов», - Радио Азатутюн сообщила представитель компании «Геопромайнинг Голд» Рузанна Григорян.

Она добавила, что сегодня утром они пытались возобновить работу, но ничего не вышло: из-за очередного обстрела предприятие вынуждено было оперативно эвакуировать до 300 сотрудников. «Вчера утром, сегодня утром и в субботу утром смена пыталась выйти на работу, но начиналась стрельба. И в целях безопасности мы эвакуировали сотрудников», - сообщила Григорян.

На золотом руднике «Сотк» работают жители близлежащих приграничных населенных пунктов – всего более 700 человек.

«Сегодня мы пришли, чтобы работать, но нам не дают. Как только начинается движение на руднике, они [азербайджанцы] не дают нам начать работать», — отметил один из сотрудников.

Рискованной для работы является открытая часть рудника, откуда работники перевозят сырье. Один из водителей, с которым побеседовал корреспондент Радио Азатутюн, сказал, что ему приходится простаивать. Другой водитель сказал, что может работать только в нижней части шахты, а на верху работать не дают.

Министерство обороны Армении частично подтвердило информацию об обстрелах в Сотке. В сообщении, опубликованном на официальном сайте армянского оборонного ведомства сегодня, говорится о вчерашних обстрелах, но не упоминается субботник день.

Официальный Баку отрицает обвинения, называя сообщения об обстрелах со стороны Азербайджана в данном районе ложью.