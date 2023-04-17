Вопрос санкций и штрафов по отношению к Армении не обсуждается: Замминистра спорта об инциденте с флагом Азербайджана

Об этом заявил заместитель министра спорта Армении Карен Гилоян, называв подобные утверждения надуманными.

«Никаких таких вопросов не обсуждается. Я в СМИ также встречал сообщения о каких-то финансовых штрафах. Это просто нереальные и выдуманные вещи, поэтому прошу судить о вещах более сдержанно», - заявил Гилоян.

В пятницу вечером в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике произошел инцидент: в начале мероприятия, когда в зал внесли флаг Азербайджана, один из присутствующих подошел к сцене, выхватил его из рук державшей флаг девушки и поджег.

Позже полиция сообщила, что за содеянное был задержан дизайнер Арам Николян. Последний провел несколько часов в следственном отделе полиции ереванской общины Малатия, после чего был отпущен.

Азербайджан отозвал своих спортсменов с соревнования, оценив произошедшее как «варварский поступок» и «проявление ненависти к азербайджанцам».

Европейская федерация тяжелой атлетики также резко осудила случившееся, назвав инцидент «посягательством на неприкосновенность спортивных ценностей и универсальных принципов честной игры». Международная структура также сообщила, что рассматривает возможность принятия дополнительных мер, однако не стала пояснять, о каких именно мерах идет речь.

«Мы продолжаем переговоры, и поскольку этот неприятный инцидент не связан со спортом, кажется, что отношение сейчас более мягкое, и мы по-прежнему пытаемся показать и доказать, что по части спорта нет проблем, мы обеспечиваем безопасность всех спортсменов вне зависимости от страны. Ни у кого не было физических проблем, никто не пострадал», - подчеркнул замминистра спорта Армении.

Тем не менее, в спортивном плане инцидент может помешать Армении в будущем. В частности, Армения подала заявку на проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике в следующем году. Аналогичные заявки прислали еще четыре страны: Албания, Бахрейн, Перу и Венесуэла. Два дня назад ответственные лица заявили, что произошедшее негативно отразится на рейтинге Армении.

«В данный момент они говорят, что мы подождем, чем закончатся соревнования, если ничего не произойдет до окончания соревнований, если мы все сделаем, как это было в эти первые три дня, они, вероятно, примут окончательное решение в июле или где-то в эти месяцы», — заявил Карен Гилоян.